Theo một báo cáo hôm 24/8, iPhone kỷ niệm 20 năm của Apple sẽ có thiết kế toàn bộ bằng kính liền mạch, thay vì chỉ mặt trước và sau bằng kính gắn trên khung kim loại như hiện nay. Đây là ý tưởng đã nhiều lần xuất hiện trong các hồ sơ bằng sáng chế mà Apple nộp trong những năm qua.

Một concept iPhone màn hình kính cong. Ảnh: 9to5mac

Nguồn tin từ Bloomberg cho biết, chiếc iPhone đặc biệt này sẽ là iPhone cong đầu tiên. Thiết kế được cho là sẽ phù hợp với giao diện người dùng Liquid Glass mà Apple đang thử nghiệm ở phiên bản beta và sắp ra mắt công khai.

Việc những chi tiết của mẫu thiết kế này được Apple đưa vào bằng sáng chế nhiều lần, lặp đi lặp lại, cho thấy tính khả thi của ý tưởng.

Một bằng sáng chế của Apple thể hiện mọi mặt của chiếc iPhone đều có thể hiển thị thông tin hoặc có thể chạm để điều khiển. Ảnh: Apple

Tuy nhiên, như thường thấy, bằng sáng chế không bao giờ tiết lộ chi phí sản xuất thực tế hay mức độ phức tạp khi triển khai ở quy mô lớn, nên chưa thể chắc chắn việc sản xuất hàng loạt iPhone toàn kính có thực sự khả thi hay không.

Cột mốc 20 năm

Một trong những lần đầu tiên ý tưởng này được nhắc tới là trong hồ sơ bằng sáng chế năm 2020, trong đó Apple đề cập tới khả năng các cạnh cong cũng sẽ cảm ứng được.

Điều này cho thấy Apple đã nuôi ý tưởng biến toàn bộ chiếc iPhone thành một khối kính hiển thị cảm ứng, nơi không chỉ mặt trước mà cả các cạnh bên và mặt sau cũng có thể trở thành giao diện điều khiển thông minh.

Có lẽ phải mất nhiều năm nghiên cứu và phát triển, Apple mới đạt tới giai đoạn công nghệ đủ chín để sản xuất đại trà.

Mặc dù Apple đã thử nghiệm ý tưởng này nhiều năm, nhưng nếu công ty quyết định thương mại hóa, thì việc chọn thời điểm iPhone kỷ niệm 20 năm (2027) sẽ là hợp lý.

Trong dịp kỷ niệm 10 năm iPhone (2017), Apple từng thực hiện bước ngoặt lớn với iPhone X: loại bỏ nút Home biểu tượng, giới thiệu Face ID và màn hình OLED tràn viền. Tại thời điểm đó, CEO Tim Cook từng tuyên bố rằng thiết kế iPhone X sẽ định hình công nghệ smartphone cho cả thập kỷ tiếp theo. Dù phát ngôn đó phần nhiều mang tính quảng bá, nhưng rõ ràng 2027 sẽ đánh dấu tròn 10 năm kể từ iPhone X.

Mẫu iPhone X của Apple ra mắt dịp kỷ niệm 10 năm (2017). Ảnh: Apple

Do đó, Apple hoàn toàn có thể tiếp tục tạo ra một cột mốc lớn nữa với iPhone toàn kính, đánh dấu kỷ niệm 20 năm chiếc iPhone đầu tiên ra đời năm 2007.

Một yếu tố khác cần cân nhắc là sự xuất hiện của giao diện Liquid Glass trên iOS. Nếu đúng như tin đồn, phiên bản hệ điều hành mới này sẽ được phát hành rộng rãi vào năm 2025.

Trong khi đó, iPhone toàn kính lại dự kiến ra mắt năm 2027 – tức hai năm sau. Xét trên logic, việc kết hợp cả phần cứng toàn kính và giao diện Liquid Glass ngay cùng lúc sẽ mang tính đột phá và đồng bộ hơn. Tuy nhiên, có thể Apple muốn giúp người dùng làm quen trước với phong cách giao diện mới, sau đó mới kết hợp với phần cứng tương ứng để tạo ra trải nghiệm toàn diện.

Dù lý do là gì, thực tế hiện tại cho thấy: Liquid Glass sẽ ra mắt năm 2025, còn iPhone toàn kính nhiều khả năng xuất hiện năm 2027.

Nếu những thông tin này chính xác, Apple đang chuẩn bị một bước tiến mang tính biểu tượng cho kỷ niệm 20 năm iPhone.

Với thiết kế toàn kính liền khối, màn hình cong cảm ứng ở cả cạnh và mặt lưng, cùng sự đồng bộ với iOS Liquid Glass, chiếc iPhone kỷ niệm 20 năm hứa hẹn sẽ trở thành một trong những sản phẩm mang tính cách mạng nhất trong lịch sử Apple – giống như cách iPhone X từng thay đổi cuộc chơi vào năm 2017.

Xem video concept iPhone màn hình tràn viền đẹp lung linh. (Nguồn: ConceptsiPhone):

(Theo AppleInsider, Bloomberg)