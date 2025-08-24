Khi Apple chuẩn bị cho sự kiện ra mắt dòng iPhone 17 Pro Max vào mùa thu 2025, một trong những chủ đề được người dùng quan tâm nhất chính là chất liệu khung máy.

Một concept iPhone 17 Pro Max. Ảnh: DrTech

Sau khi iPhone 15 Pro và 16 Pro Max gây chú ý với khung titan siêu bền, nhiều tin tức rò rỉ mới xuất hiện cho rằng Apple có thể chuyển sang hợp kim nhôm siêu nhẹ trên iPhone 17 Pro Max.

Liệu Apple đang tiếp tục chiến lược titan – nhấn mạnh tính sang trọng, độ bền – hay sẽ bất ngờ thay đổi sang nhôm để ưu tiên yếu tố trọng lượng và tính thực dụng?

Từ thép không gỉ đến titan và nhôm

Trong nhiều năm, Apple trung thành với thép không gỉ cho các mẫu Pro, bắt đầu từ iPhone X. Thép mang lại cảm giác chắc chắn và sang trọng nhưng cũng khiến thiết bị nặng đáng kể.

Đến năm 2023, với iPhone 15 Pro và 15 Pro Max, Apple quyết định thay thế bằng titan cấp 5 (Grade 5 Titanium) – vật liệu vốn dùng trong công nghệ hàng không vũ trụ.

Kết quả là trọng lượng máy giảm 19 gram so với iPhone 14 Pro Max. Dù chênh lệch không quá lớn, trải nghiệm cầm nắm thực tế lại khác biệt rõ rệt, giúp người dùng thấy thoải mái hơn khi sử dụng lâu dài.

Titan cũng mang lại khả năng chống ăn mòn tốt hơn và bền bỉ hơn thép. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất chính là giá thành sản xuất cao và khó gia công, buộc Apple phải áp dụng quy trình ép khung titan với lõi nhôm bên trong.

Theo báo cáo của The Information hồi tháng 6, Apple đang cân nhắc một loại hợp kim nhôm mới, được quảng bá là “siêu nhẹ nhưng vẫn cứng cáp”, nhằm giảm thêm trọng lượng cho iPhone 17 Pro Max.

Nguồn tin chuỗi cung ứng từ Đài Loan (Trung Quốc) cho biết Foxconn đã tiến hành thử nghiệm sản xuất với vật liệu này từ cuối năm 2024. Nếu thành công, iPhone 17 Pro Max có thể là mẫu Pro đầu tiên trong nhiều năm quay lại với nhôm – nhưng là nhôm cải tiến, không giống loại từng xuất hiện trên iPhone 6 hay iPhone 7.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích như Ming-Chi Kuo (TF International Securities) vẫn tin rằng Apple sẽ tiếp tục với titan.

“Apple đã đầu tư lớn vào dây chuyền sản xuất titan cho iPhone 15 Pro và 16 Pro Max. Việc chuyển sang nhôm ngay lập tức sẽ phá vỡ chiến lược thương hiệu cao cấp mà Apple đang xây dựng”, ông Kuo cho hay.

Chiến lược của Apple: Thương hiệu hay thực dụng?

Nhôm nhẹ hơn titan khoảng 30 – 40%. Nếu iPhone 17 Pro Max dùng nhôm siêu nhẹ, trọng lượng máy có thể xuống dưới 200 gram, thay vì dao động 220–221 gram như hiện tại.

Tuy nhiên, về độ bền và chống trầy xước, titan cứng và bền hơn so với nhôm, ít bị móp méo khi va chạm mạnh. Trong khi, nhôm dễ trầy xước hơn, nhưng Apple có thể xử lý bằng công nghệ anod hóa hoặc phủ lớp gốm nano.

Titan mang lại màu sắc mờ sang trọng, ít bám vân tay, tạo cảm giác "xa xỉ". Còn nhôm thường được xem là vật liệu phổ thông hơn, gắn liền với các mẫu iPhone thường hoặc MacBook.

Về chi phí sản xuất, titan đắt đỏ và khó gia công, khiến chi phí sản xuất iPhone Pro cao hơn. Nhôm rẻ hơn, dễ sản xuất số lượng lớn, có thể giúp Apple giữ giá hoặc thậm chí tăng biên lợi nhuận.

Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở kỹ thuật mà còn là chiến lược thương hiệu.

Apple đã định vị dòng Pro là “cao cấp nhất” với sự khác biệt về vật liệu (titan), màn hình, camera và chip. Nếu quay lại với nhôm, Apple sẽ phải chứng minh rằng loại nhôm mới đủ cao cấp để duy trì hình ảnh sang trọng.

Chuyên gia phân tích Ben Bajarin (Creative Strategies) nhận định: “Apple có thể chọn nhôm siêu nhẹ để tối ưu trải nghiệm người dùng. Nhưng về mặt thương hiệu, titan đang tạo ra cảm giác đặc biệt cho dòng Pro. Một sự thay đổi đột ngột có thể gây nhầm lẫn”.

Ở chiều ngược lại, việc tiếp tục titan cũng có rủi ro. Trọng lượng đã giảm nhưng chưa thật sự “siêu nhẹ” như mong đợi. Trong bối cảnh Samsung Galaxy S26 Ultra và Google Pixel 10 Pro XL được quảng bá với thiết kế tinh gọn, Apple có thể cần một bước đi táo bạo để duy trì lợi thế cạnh tranh.

Ở góc nhìn người dùng, theo một khảo sát do 9to5Mac thực hiện với hơn 10.000 người tham gia cho thấy: 62% ưu tiên iPhone nhẹ hơn để dùng lâu dài; 28% chọn độ bền và cảm giác sang trọng hơn; 10% không quan tâm đến vật liệu khung, chỉ quan tâm giá và hiệu năng.

Điều này cho thấy phần đông người dùng mong muốn thiết bị nhẹ hơn – một yếu tố có thể thúc đẩy Apple thử nghiệm nhôm. Tuy nhiên, nhóm khách hàng trung thành của dòng Pro lại có xu hướng đánh giá cao titan vì tính “độc quyền” và độ bền vượt trội.

Do đó, giới phân tích đưa ra 3 kịch bản: Một là Apple sẽ giữ titan trên dòng Pro – khả năng cao nhất, vì phù hợp với chiến lược định vị cao cấp. Kịch bản thứ hai là Táo khuyết chuyển sang nhôm siêu nhẹ – chỉ xảy ra nếu Apple chứng minh được hợp kim mới đủ khác biệt, không làm giảm giá trị thương hiệu.

Và cuối cùng là kết hợp cả hai vật liệu – sử dụng titan cho viền ngoài (tăng tính sang trọng), nhôm cho khung bên trong (giảm trọng lượng). Đây có thể là phương án dung hòa, giống cách Apple kết hợp titan với lõi nhôm trên iPhone 15 Pro.

Vật liệu khung của iPhone 17 Pro Max không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà còn là bài toán thương hiệu, trải nghiệm và chiến lược kinh doanh.

Nếu Apple giữ titan, họ củng cố hình ảnh cao cấp và bền bỉ của dòng Pro. Nếu Apple chọn nhôm siêu nhẹ, họ sẽ nhấn mạnh sự thoải mái, tính thực dụng và mở ra một giai đoạn mới về thiết kế.

Ở thời điểm hiện tại, chưa có thông tin chính thức nào được xác nhận. Nhưng điều chắc chắn là vật liệu khung của iPhone 17 Pro Max sẽ là một trong những yếu tố quyết định sức hút và định hình cách Apple phân biệt sản phẩm với đối thủ trong cuộc đua smartphone cao cấp năm 2025.