Chuyên gia phân tích Ming-Chi Kuo cho biết, những thách thức trong quy trình sản xuất đã giới hạn sản lượng ban đầu của iPhone gập. Do đó, thiết bị này có khả năng lên kệ muộn hơn so với dòng iPhone 18 Pro.

Bản dựng iPhone gập dựa trên tin đồn và rò rỉ. Ảnh: 9to5mac

Kịch bản này tương tự năm 2017, khi Apple giới thiệu iPhone 8, iPhone 8 Plus cùng iPhone X vào ngày 12/9.

Trong khi bộ đôi iPhone 8 cho đặt hàng trước chỉ sau ba ngày, người dùng phải chờ tới 6 tuần (đến ngày 27/10) mới có thể đặt mua iPhone X.

Ông Kuo nhận định iPhone màn hình gập cũng sẽ không cho đặt hàng trước cho đến quý IV năm nay.

Tại thị trường Mỹ, mẫu điện thoại gập này dự kiến có giá khởi điểm từ 2.299 đến 2.499 USD (khoảng 58 đến 64 triệu đồng).

Chuyên gia Kuo dự báo máy "có thể cháy hàng ngay khi mở cổng đặt trước, khiến thời gian giao hàng nhanh chóng bị kéo dài thêm 4 đến 6 tuần hoặc lâu hơn".

Theo khảo sát chuỗi cung ứng mới nhất của ông, sản lượng lắp ráp iPhone màn hình gập trong nửa cuối năm 2026 đạt khoảng 7-8 triệu chiếc.

Trong đó, sản lượng của quý III chỉ vỏn vẹn 500.000 đến 1 triệu máy, chiếm khoảng 10% tổng sản lượng.

Để so sánh, lượng hàng xuất xưởng dự kiến của iPhone 18 Pro và Pro Max trong quý III đạt tới 20-22 triệu chiếc, đáp ứng đủ kho hàng để mở bán chính thức.

Với việc Apple chỉ sản xuất tối đa 1 triệu máy màn hình gập trong quý III, việc mở bán ngay trong tháng 9 là điều bất khả thi.

Dù sản phẩm lên kệ vào thời điểm nào, tình trạng khan hiếm là không tránh khỏi.

Ông Kuo dự đoán thời gian giao hàng có thể kéo dài đến tháng 12 và người mua khó có thể sở hữu máy sớm nếu không đặt trước.

Thậm chí, thị trường thứ cấp có thể đẩy giá iPhone gập lên cao hơn từ 50% đến 100% so với giá niêm yết của hãng.

Theo các thông tin rò rỉ, iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple sẽ sở hữu màn hình phụ bên ngoài 5.5 inch và màn hình chính bên trong 7.8 inch (tương đương một chiếc iPad mini).

Khi mở ra, máy có độ mỏng chưa đầy 5 mm, thậm chí còn mỏng hơn mẫu iPhone Air.

Giới phân tích nhận định, nếu muốn sở hữu iPhone màn hình gập sớm, người dùng buộc phải canh thời gian để đặt hàng ngay khi hệ thống vừa mở.

Cơn sốt mua sắm và tình trạng khan hàng dự kiến sẽ hạ nhiệt vào quý I/2027. Khi đó, bức tranh về nhu cầu thực tế của thị trường đối với dòng iPhone gập mới trở nên rõ ràng hơn.

(Theo Macrumors, 9to5mac)