Đây là con số đủ khiến nhiều người dùng smartphone phải cân nhắc, nhưng với Apple, mức tăng này có thể không phải là rào cản lớn đối với doanh số của dòng iPhone 18 Pro.

Hình ảnh render của iPhone 18 Pro. Ảnh; Jon Rettinger/PhoneArena

Trong nhiều năm qua, Apple đã xây dựng được một vị thế đặc biệt trên thị trường công nghệ toàn cầu. Không giống các nhà sản xuất Android phải cạnh tranh khốc liệt về giá, hãng công nghệ Mỹ sở hữu một lượng khách hàng trung thành khổng lồ sẵn sàng chi trả nhiều hơn để tiếp tục gắn bó với hệ sinh thái của mình.

Các chuyên gia nhận định rằng trong khi những đối thủ như Samsung khó có thể áp dụng một đợt tăng giá tương tự mà không ảnh hưởng đến doanh số, Apple lại đang ở một vị thế hoàn toàn khác. Với nhiều người dùng iPhone lâu năm, giá bán không còn là yếu tố quyết định hàng đầu khi nâng cấp thiết bị.

Apple thống trị tuyệt đối phân khúc smartphone cao cấp

Một phân tích chuyên sâu gần đây cho thấy Apple gần như đang kiểm soát thị trường smartphone dành cho nhóm khách hàng có thu nhập cao.

Đây chính là nền tảng giúp công ty tự tin tăng giá các mẫu iPhone cao cấp mà không quá lo ngại về nguy cơ sụt giảm nhu cầu.

Xét về tổng lượng smartphone xuất xưởng trong năm 2025, khoảng cách giữa Apple và Samsung không quá lớn. Apple đạt 247,2 triệu máy, trong khi Samsung đạt 240,9 triệu máy. Tuy nhiên, bức tranh hoàn toàn thay đổi khi nhìn vào phân khúc cao cấp.

Ở nhóm smartphone có giá từ 600 USD trở lên, Apple bán được gần 220 triệu thiết bị, trong khi Samsung chỉ đạt khoảng 60 triệu máy.

Điều đó đồng nghĩa Apple đang nắm giữ gần hai phần ba thị phần trong phân khúc sinh lời nhất của ngành công nghiệp di động.

Không chỉ dẫn đầu, Apple còn tạo ra khoảng cách ngày càng lớn khi mức giá sản phẩm tăng lên.

Trong phân khúc smartphone có giá từ 1.000 USD trở lên, sức mạnh của Apple trở nên đặc biệt đáng kinh ngạc.

Các mẫu iPhone hiện chiếm tới khoảng 75% doanh số toàn cầu ở nhóm giá này.

Tổng lượng xuất xưởng điện thoại thông minh năm 2025. Nguồn: Counterpoint Research

Điều đó đồng nghĩa những thiết bị cao cấp từ Samsung, Huawei hay Google chỉ còn lại một phần nhỏ thị trường để cạnh tranh.

Dù các hãng liên tục đầu tư vào camera, trí tuệ nhân tạo hay thiết kế mới, họ vẫn gặp khó khăn trong việc thuyết phục người dùng cao cấp rời bỏ iPhone.

Apple thống trị phân khúc cao cấp. Nguồn: Counterpoint Research

Sự thống trị này cũng phản ánh trực tiếp vào lợi nhuận. Apple hiện thu về khoảng 66% tổng lợi nhuận gộp của toàn bộ ngành công nghiệp smartphone toàn cầu. Trong khi đó, Samsung chỉ chiếm khoảng 12% và Xiaomi khoảng 2%.

Apple thu về phần lớn lợi nhuận từ điện thoại thông minh. Nguồn: Counterpoint Research

Đây là minh chứng rõ ràng cho thấy Apple không chỉ bán được nhiều điện thoại cao cấp mà còn kiếm được nhiều tiền hơn bất kỳ đối thủ nào khác.

Thành công này tiếp tục được củng cố trong Quý 1/2026 khi các mẫu iPhone mới nhất chiếm trọn ba vị trí dẫn đầu về doanh số smartphone toàn cầu. Thậm chí, dòng iPhone 16 đã ra mắt từ trước đó vẫn lọt vào nhóm 5 sản phẩm bán chạy nhất thế giới.

Giá smartphone tăng mạnh nhưng phân khúc cao cấp vẫn đi ngược xu hướng

Trong thời gian gần đây, CEO Apple Tim Cook đã nhiều lần đề cập đến áp lực chi phí sản xuất ngày càng tăng, đặc biệt là giá bộ nhớ và các linh kiện quan trọng phục vụ cho những tính năng AI thế hệ mới.

Theo ông, việc điều chỉnh giá bán là điều gần như không thể tránh khỏi. Thực tế, một số nhà sản xuất smartphone đã bắt đầu tăng giá sản phẩm và nhiều thiết bị dự kiến ra mắt trong thời gian tới cũng được cho là sẽ đắt hơn thế hệ hiện tại.

Hệ quả là thị trường smartphone toàn cầu được dự báo sẽ suy giảm đáng kể trong năm 2026.

Tổng lượng thiết bị xuất xưởng có thể giảm từ 1,26 tỷ máy xuống còn khoảng 1,09 tỷ máy, tương đương mức giảm 14%.

Tuy nhiên, phân khúc cao cấp lại được dự đoán sẽ đi theo hướng ngược lại. Dù chỉ chiếm khoảng một phần tư tổng lượng smartphone bán ra trên toàn cầu, đây vẫn là khu vực tăng trưởng mạnh nhất.

Doanh số dự kiến tăng từ 361 triệu lên 374 triệu thiết bị, tương đương mức tăng khoảng 3,5%.

Xu hướng này cho thấy người tiêu dùng có thể mua ít smartphone hơn, nhưng những người sẵn sàng chi tiền cho các thiết bị đắt đỏ vẫn tiếp tục mở hầu bao.

Dù sở hữu sức mạnh thương hiệu đáng mơ ước, Apple không phải không đối mặt với những thách thức mới. Công ty đang bị chỉ trích vì tốc độ triển khai các tính năng AI chậm hơn kỳ vọng, trong khi thị trường điện thoại màn hình gập vẫn chưa có sự hiện diện chính thức từ hãng.

Trong bối cảnh các đối thủ liên tục đổi mới và đưa ra những thiết kế khác biệt, một bộ phận người dùng phổ thông bắt đầu đặt câu hỏi liệu việc chi gần 1.400 USD cho một chiếc điện thoại có còn hợp lý hay không.

Nhóm khách hàng trung thành của Apple có thể vẫn sẵn sàng mua iPhone 18 Pro bất kể mức giá là bao nhiêu. Tuy nhiên, thế hệ iPhone này có thể trở thành cột mốc quan trọng, nơi những người dùng ít gắn bó hơn với hệ sinh thái Apple bắt đầu cân nhắc kỹ lưỡng trước khi nâng cấp.

(Theo PhoneArena, Macworld)