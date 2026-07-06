Dù được cho là sở hữu viên pin lớn hơn đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm, iPhone 18 Pro Max vẫn khiến nhiều người đặt câu hỏi vì sao Apple chưa chuyển sang công nghệ pin silicon-carbon – giải pháp đang được nhiều hãng smartphone Trung Quốc áp dụng để đạt dung lượng lên tới 7.000 mAh, thậm chí 10.000 mAh.

iPhone 17 Pro Max vs iPhone 18 Pro Max mô hình. Ảnh: Vadim Yuryev/PhoneArena

Theo các nguồn tin rò rỉ, Apple vẫn ưu tiên độ ổn định, tuổi thọ và tính an toàn của pin trước khi đưa công nghệ mới vào sản phẩm. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa iPhone 18 Pro Max sẽ lép vế về thời lượng sử dụng. Ngược lại, mẫu flagship dự kiến ra mắt năm 2026 có thể đạt thời gian hoạt động tương đương, thậm chí vượt qua nhiều smartphone Android sở hữu viên pin 7.000 mAh.

Dung lượng pin không phải là yếu tố quyết định tất cả

Theo các thông tin rò rỉ, phiên bản iPhone 17 Pro Max sử dụng nano-SIM sẽ được trang bị viên pin 4.823 mAh, trong khi bản eSIM có dung lượng 5.088 mAh.

Đến thế hệ iPhone 18 Pro Max, các con số này được cho là sẽ tăng lên lần lượt 5.391 mAh và 5.567 mAh. Đây là mức nâng cấp khá lớn theo tiêu chuẩn của Apple, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với nhiều smartphone Android cao cấp đang sử dụng pin silicon-carbon có dung lượng từ 6.500 đến 7.000 mAh.

Tuy nhiên, theo chuyên gia rò rỉ nổi tiếng Ice Universe, nếu chỉ nhìn vào dung lượng pin thì sẽ bỏ qua yếu tố quan trọng nhất: hiệu suất tổng thể của hệ thống. Nguồn tin này cho rằng iPhone 18 Pro Max có thể đạt thời lượng sử dụng ngang ngửa các thiết bị Android sở hữu pin 7.000 mAh nhờ hàng loạt cải tiến về phần cứng và phần mềm.

Chip A20 Pro cùng iOS 27 sẽ là "vũ khí bí mật" của Apple

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất được đồn đoán là chip A20 Pro sẽ được sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC. Công nghệ mới này được kỳ vọng giúp bộ xử lý tiết kiệm điện hơn khoảng 30% so với thế hệ trước, đồng thời vẫn mang lại hiệu năng vượt trội.

Bên cạnh đó, Apple được cho là sẽ áp dụng kiến trúc đóng gói chip Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM) hoàn toàn mới. Với thiết kế này, bộ nhớ DRAM sẽ không còn đặt phía trên bộ xử lý ứng dụng mà được chuyển sang bố trí ở bên cạnh.

Sự thay đổi tưởng chừng nhỏ này lại mang đến lợi ích lớn về khả năng tản nhiệt. Khi nhiệt độ được kiểm soát tốt hơn, con chip có thể duy trì hiệu suất cao trong thời gian dài mà không cần giảm xung nhịp, đồng thời cũng tiêu thụ ít năng lượng hơn.

Ở phía phần mềm, iOS 26 đã bổ sung nhiều tính năng giúp tối ưu pin như quản lý tiến trình nền thông minh và cải thiện khả năng phân bổ tài nguyên hệ thống. Sang iOS 27, Apple được kỳ vọng tiếp tục hoàn thiện các thuật toán này thông qua những bản sửa lỗi và tối ưu hiệu năng sâu hơn, giúp kéo dài thời lượng sử dụng trong các tác vụ hàng ngày.

Thiết kế dày hơn để đổi lấy viên pin lớn hơn

Để chứa viên pin có dung lượng cao hơn cùng hệ thống camera mới, iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ tiếp tục tăng kích thước.

Nếu iPhone 17 Pro Max đã có độ dày khoảng 8,8mm thì thế hệ kế nhiệm có thể đạt từ 9,9 đến 10,9mm. Trọng lượng máy cũng được dự đoán tăng từ 233g lên khoảng 240g.

Điều này cho thấy Apple đang tiến gần tới giới hạn về kích thước mà người dùng có thể chấp nhận đối với một chiếc điện thoại cao cấp. Việc tiếp tục tăng dung lượng pin bằng cách sử dụng cell lithium-ion truyền thống sẽ khiến thiết bị trở nên quá dày và nặng, ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm cầm nắm cũng như tính di động.

Chính vì vậy, trong bối cảnh chưa sẵn sàng áp dụng pin silicon-carbon, Apple buộc phải tối ưu toàn bộ kiến trúc phần cứng và phần mềm nhằm đạt được thời lượng pin tốt nhất mà không biến iPhone thành một thiết bị cồng kềnh.

Thời lượng pin vẫn là yếu tố quyết định thành công

Phản ứng khá thờ ơ của thị trường đối với mẫu iPhone Air siêu mỏng đã cho thấy một thực tế: người dùng sẵn sàng đánh đổi đôi chút về độ mỏng để có thời lượng pin tốt hơn.

Đối với smartphone cao cấp, khả năng sử dụng bền bỉ trong cả ngày vẫn là một trong những tiêu chí quan trọng nhất. Đây cũng là lý do Apple được cho là đang đầu tư mạnh vào các công nghệ tiết kiệm điện thay vì chỉ tăng dung lượng pin.

Mặc dù viên pin 5.567 mAh của iPhone 18 Pro Max sẽ là mức cao kỷ lục trong lịch sử iPhone, thiết bị cũng phải đáp ứng nhiều yêu cầu mới. Màn hình sáng hơn, hiệu năng mạnh hơn cùng các tính năng Apple Intelligence ngày càng phức tạp đều sẽ tiêu thụ nhiều năng lượng hơn trước.

Điều đó đồng nghĩa mọi mAh trên iPhone 18 Pro Max đều sẽ được tận dụng tối đa. Nếu những thông tin rò rỉ trở thành hiện thực, Apple hoàn toàn có thể chứng minh rằng thời lượng pin không chỉ phụ thuộc vào dung lượng, mà còn là kết quả của sự kết hợp giữa chip xử lý hiệu quả, thiết kế tản nhiệt tiên tiến và hệ điều hành được tối ưu hóa sâu. Đây có thể sẽ là lợi thế giúp iPhone 18 Pro Max đủ sức cạnh tranh với làn sóng smartphone Android trang bị pin 7.000 mAh trong thời gian tới.

(Theo PhoneArena, MacRumors)