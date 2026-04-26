Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt iPhone, Apple được cho là đang chuẩn bị một bước nhảy vọt về thiết kế và công nghệ hiển thị, với tham vọng tạo ra chiếc iPhone cao cấp nhất từ trước đến nay.

Theo các nguồn tin chuỗi cung ứng tại Trung Quốc, công ty đang hợp tác với Samsung để phát triển một tấm nền OLED “cong vi mô” (micro-curved) hoàn toàn mới, mỏng hơn, sáng hơn và tinh tế hơn so với các màn hình hiện tại.

Thông tin này cho thấy Apple không chỉ cải tiến nhỏ lẻ, mà đang hướng tới một cuộc “lột xác” mang tính biểu tượng, tương tự như cách hãng từng làm với iPhone X vào năm 2017. Điểm nhấn lớn nhất lần này là một màn hình gần như không viền, có thể uốn cong nhẹ ở cả bốn cạnh, tạo cảm giác liền mạch và tương lai hơn.

Cuộc cách mạng màn hình cho iPhone

Không giống các màn hình “waterfall” cong mạnh từng xuất hiện trên một số smartphone Android, Apple được cho là lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn. Công ty yêu cầu Samsung phát triển thiết kế “quad-curved” với độ cong đồng đều ở cả bốn cạnh, nhưng sử dụng các “vi đường cong” (micro-curves) để giữ độ cong rất nông.

Cách làm này mang lại nhiều lợi ích thực tế. Trước hết, các cạnh bo nhẹ giúp thiết bị cầm nắm dễ chịu hơn, giảm cảm giác sắc cạnh. Đồng thời, thao tác vuốt từ mép màn hình, vốn là đặc trưng của iOS, cũng trở nên tự nhiên hơn.

Quan trọng hơn, việc hạn chế độ cong giúp tránh hiện tượng méo nội dung hiển thị ở rìa màn hình, một vấn đề thường gặp trên các thiết bị có màn hình cong mạnh. Điều này cho thấy Apple vẫn đặt trải nghiệm người dùng lên hàng đầu, thay vì chạy theo thiết kế “phô trương” đơn thuần.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là việc Apple được cho là đang yêu cầu Samsung cung cấp tấm nền OLED “pol-less”, tức loại bỏ lớp phim phân cực vốn có trên hầu hết các màn hình OLED hiện nay.

Công nghệ này trùng khớp với các báo cáo trước đó từ Hàn Quốc, cho biết Apple sẽ áp dụng công nghệ COE (Color Filter on Encapsulation) do Samsung phát triển. Thay vì đặt bộ lọc màu trên lớp riêng biệt, COE tích hợp trực tiếp bộ lọc màu lên lớp encapsulation của màn hình.

Việc loại bỏ lớp phân cực mang lại nhiều lợi ích. Trước hết, nó giúp giảm đáng kể độ dày tổng thể của màn hình, góp phần tạo nên thiết kế siêu mỏng. Đồng thời, ánh sáng có thể truyền qua hiệu quả hơn, giúp màn hình sáng hơn mà vẫn tiết kiệm điện năng, yếu tố cực kỳ quan trọng trong bối cảnh smartphone ngày càng phụ thuộc vào pin.

Tuy nhiên, công nghệ này cũng đi kèm thách thức, đặc biệt là khả năng chống phản xạ. Khi không còn lớp phân cực, việc kiểm soát ánh sáng phản chiếu trở nên khó khăn hơn.

Apple đã bắt đầu giải quyết vấn đề này trên các thế hệ iPhone gần đây bằng lớp phủ chống phản xạ mới và nhiều khả năng sẽ tiếp tục cải tiến mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Không chỉ dừng lại ở việc tăng độ sáng, Apple còn tìm cách cải thiện độ đồng đều của ánh sáng trên toàn bộ màn hình. Theo nguồn tin, công ty đang sử dụng một lớp khuếch tán ánh sáng có cấu trúc dạng “miệng núi lửa” (crater-shaped).

Thiết kế đặc biệt này giúp phân bố ánh sáng đồng đều hơn, tránh hiện tượng chỗ sáng quá, chỗ tối hơn, một vấn đề nhỏ nhưng dễ nhận thấy trên các màn hình OLED hiện tại. Kết quả là người dùng sẽ có trải nghiệm hình ảnh nhất quán, dù nhìn vào bất kỳ khu vực nào của màn hình.

iPhone “toàn kính” không lỗ khoét: tham vọng lớn cho năm 2027

Năm 2027 sẽ đánh dấu hai thập kỷ kể từ khi chiếc iPhone đầu tiên ra đời và Apple được cho là muốn kỷ niệm cột mốc này bằng một mẫu iPhone “toàn kính” cao cấp, không có bất kỳ lỗ khoét nào trên màn hình.

Điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ các thành phần như camera trước và hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID sẽ phải được đặt dưới màn hình. Tuy nhiên, đây vẫn là một thách thức công nghệ lớn.

Nhà phân tích màn hình Ross Young cho rằng Apple có thể chưa sẵn sàng đưa Face ID dưới màn hình vào năm 2027. Dù vậy, một số nguồn tin rò rỉ khác lại tin rằng điều này hoàn toàn khả thi.

Trong trường hợp Apple chưa thể hoàn thiện toàn bộ công nghệ, một giải pháp trung gian có thể được áp dụng: Face ID đặt dưới màn hình, trong khi camera trước vẫn sử dụng thiết kế “đục lỗ” nhỏ. Đây được xem là bước chuyển tiếp hợp lý trước khi tiến tới màn hình hoàn toàn liền lạc.

Các tin đồn mới nhất cho thấy Apple vẫn đang thử nghiệm camera dưới màn hình cho iPhone 2027, đồng nghĩa với việc khả năng hiện thực hóa thiết kế “không khuyết điểm” vẫn còn bỏ ngỏ.

Dù vậy, những gì đã lộ diện cho thấy hướng đi rất rõ ràng: Apple muốn tạo ra một chiếc iPhone mang tính biểu tượng, kết hợp giữa thiết kế tối giản tuyệt đối và công nghệ hiển thị tiên tiến nhất.

Nếu thành công, iPhone kỷ niệm 20 năm không chỉ là một bản nâng cấp, mà có thể trở thành cột mốc mới trong lịch sử smartphone, tương tự như cách iPhone X từng mở ra kỷ nguyên màn hình tràn viền gần một thập kỷ trước.

(Theo AppleInsider, MacRumors)