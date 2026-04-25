Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) được dự đoán sẽ làm thay đổi sâu sắc ngành công nghệ, thậm chí đe dọa vị thế của smartphone, một quan điểm ngược chiều vừa được đưa ra từ Aravind Srinivas – đồng sáng lập kiêm CEO của công ty tìm kiếm AI Perplexity.

Theo ông, iPhone không những không bị AI “phá vỡ”, mà còn có thể trở nên quan trọng hơn khi công nghệ này tiếp tục phát triển.

iPhone không những không bị AI “phá vỡ”, mà còn có thể trở nên quan trọng hơn khi công nghệ này tiếp tục phát triển. Ảnh: 9to5mac

Phát biểu trong chương trình “This Week in AI” ngày 23/4, Srinivas, người từng làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu AI tại OpenAI,

Google và DeepMind, đã đưa ra một góc nhìn khác biệt về vị thế của Apple trong cuộc đua AI. Thay vì xem AI là mối đe dọa, ông cho rằng nó có thể củng cố nền tảng cốt lõi của Apple.

“Chiếc điện thoại, cụ thể là iPhone, thực ra không hề bị AI làm gián đoạn”, Srinivas nhấn mạnh. Theo ông, AI càng phát triển thì iPhone càng tiến hóa theo hướng trở thành “hộ chiếu số” của mỗi người dùng, một trung tâm lưu trữ và xác thực danh tính cá nhân trong thế giới số.

iPhone trong kỷ nguyên AI cá nhân hóa

Nhận định của Srinivas đi ngược lại với lo ngại phổ biến rằng Apple đang tụt lại phía sau trong cuộc đua AI so với các đối thủ như OpenAI hay Google.

Dù thừa nhận khoảng cách này, ông lại chuyển trọng tâm sang những yếu tố khác: phần cứng, quyền riêng tư và khả năng kiểm soát dữ liệu người dùng.

Theo Srinivas, iPhone từ lâu đã là nơi tập trung toàn bộ “ngữ cảnh cá nhân” của người dùng. Từ phương thức thanh toán, thông tin nhận dạng, dữ liệu sức khỏe cho đến tin nhắn, email và kho ảnh, tất cả đều nằm trên một thiết bị duy nhất, gắn liền với một cá nhân trong suốt thời gian dài.

Trong khi đó, các hệ thống AI ngày càng phụ thuộc vào ngữ cảnh để tạo ra kết quả hữu ích hơn.

Đây là xu hướng đã bắt đầu xuất hiện trong các sản phẩm như tính năng “Personal Computer” của Perplexity, nơi AI tận dụng dữ liệu cá nhân để đưa ra phản hồi chính xác hơn.

“Tất cả những thứ này đều thực sự mang tính cá nhân”, Srinivas nói, ám chỉ rằng Apple đã sở hữu sẵn một lớp dữ liệu cực kỳ giá trị mà họ có thể tiếp tục khai thác.

Cách nhìn này định vị lại vai trò của iPhone: không còn là một sản phẩm có nguy cơ bị thay thế, mà trở thành hạ tầng nền tảng cho các hệ thống AI trong tương lai.

Khi năng lực AI tăng lên, giá trị của dữ liệu cá nhân cũng tăng theo và kéo theo đó là tầm quan trọng của thiết bị lưu trữ dữ liệu ấy.

Apple Silicon và bước chuyển sang AI xử lý tại thiết bị

Một phần quan trọng trong lập luận của Srinivas nằm ở chiến lược phần cứng của Apple, đặc biệt là dòng chip Apple Silicon.

Ông gọi đây là “tài sản bị đánh giá thấp” của Apple, nhất là khi xu hướng xử lý AI đang dần dịch chuyển về phía thiết bị cá nhân thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào máy chủ trung tâm.

Theo ông, trong tương lai, nhiều tác vụ AI sẽ được thực hiện trực tiếp trên thiết bị của người dùng. “Nếu các vòng lặp tác nhân (agent loops) bắt đầu chạy cục bộ, thì không cần phải phụ thuộc vào hạ tầng máy chủ tập trung nữa”, Srinivas giải thích.

Những quy trình này sẽ gắn liền với các yếu tố như tệp tin nội bộ, ứng dụng cài đặt, tin nhắn, email, ghi chú và hình ảnh, tất cả đều nằm ngay trên thiết bị.

Việc xử lý AI ngay trên thiết bị cũng phù hợp với triết lý lâu nay của Apple về quyền riêng tư. Khi dữ liệu nhạy cảm không cần phải gửi lên máy chủ bên ngoài, nguy cơ rò rỉ thông tin sẽ giảm đáng kể, đồng thời tăng mức độ kiểm soát cho người dùng.

Apple hiện đang nắm giữ một lợi thế mang tính cấu trúc: kiểm soát đồng thời phần cứng, phần mềm và dữ liệu cá nhân trong một hệ sinh thái khép kín.

Đây là điều mà không nhiều công ty công nghệ có thể làm được ở quy mô tương tự.

Tuy nhiên, bức tranh không hoàn toàn màu hồng đối với Apple. Dù có lợi thế về nền tảng, công ty vẫn chưa trình làng một mô hình AI tiên tiến có thể cạnh tranh trực tiếp với các hệ thống hàng đầu từ OpenAI hay Google.

Trợ lý ảo Siri, một trong những sản phẩm AI tiêu biểu của Apple, hiện vẫn bị đánh giá là tụt hậu so với các hệ thống hội thoại mới, những công nghệ đã thiết lập tiêu chuẩn kỳ vọng mới cho người dùng về khả năng tương tác tự nhiên và thông minh.

Thực tế cho thấy người dùng iPhone ngày càng phụ thuộc vào các công cụ AI bên thứ ba để tận dụng sức mạnh của trí tuệ nhân tạo. Điều này phản ánh một nghịch lý: kiểm soát phần cứng không đồng nghĩa với việc kiểm soát trải nghiệm AI.

Apple có thể sở hữu nền tảng, nhưng các đối thủ lại đang định hình phần lớn trải nghiệm trí tuệ nhân tạo diễn ra trên chính nền tảng đó.

Dù còn nhiều thách thức, quan điểm của Srinivas mở ra một cách nhìn mới về tương lai của iPhone trong kỷ nguyên AI. Thay vì bị thay thế bởi những công nghệ mới, iPhone có thể trở thành trung tâm điều phối mọi tương tác số của người dùng, nơi AI không chỉ hoạt động, mà còn được “nuôi dưỡng” bằng dữ liệu cá nhân phong phú.

Trong viễn cảnh đó, giá trị của iPhone không nằm ở phần cứng đơn thuần, mà ở vai trò như một “chìa khóa số”, kết nối danh tính, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo thành một hệ thống thống nhất.

Nếu nhận định này trở thành hiện thực, AI sẽ không phải là kẻ phá vỡ iPhone, mà chính là động lực giúp nó tiến hóa lên một vị thế quan trọng hơn trong đời sống số của con người.

(Theo 9to5mac, AppleInsider)