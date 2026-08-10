Những thông tin rò rỉ trước đây cho biết Apple có thể lựa chọn các tông màu khá cơ bản, gồm xám đậm/đen và trắng/bạc sáng cho iPhone Ultra màn hình gập.

Tuy nhiên, hình ảnh rò rỉ mới nhất đã mang đến cái nhìn rõ ràng hơn về diện mạo thực tế của thiết bị.

Hình ảnh rò rỉ về miếng dán bảo vệ camera của iPhone Ultra. Ảnh: Sonny Dickson

Khác với dòng iPhone Pro đang được Apple định hướng theo phong cách trẻ trung hơn với những màu sắc nổi bật, iPhone Ultra dường như sẽ trung thành với vẻ ngoài nghiêm túc và chuyên nghiệp.

Nguồn rò rỉ Sonny Dickson mới đây đã đăng tải hình ảnh các miếng bảo vệ cụm camera được cho là dành cho iPhone Ultra.

Những phụ kiện này phần nào củng cố một số thông tin quan trọng liên quan đến thiết kế chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple.

Đáng chú ý, phiên bản màu tối có vẻ không nghiêng về màu bạc hay xám như những tin đồn ban đầu mà gần với xanh đậm hơn. Trong khi đó, phiên bản sáng lại thiên về màu bạc thay vì trắng hoàn toàn.

iPhone Ultra sẽ dùng camera kép thay vì ba camera

Hình ảnh rò rỉ cũng cho thấy một chi tiết đáng chú ý khác: iPhone Ultra có thể chỉ được trang bị hệ thống camera kép thay vì cụm ba camera như trên các mẫu iPhone Pro hiện nay.

Đây có thể là một trong những điểm khiến người dùng phải cân nhắc nếu mức giá của iPhone Ultra thực sự lên tới khoảng 2.300 USD như một số tin đồn.

Với mức giá cao hơn đáng kể so với iPhone Pro Max, việc chỉ sở hữu hai camera có thể khiến không ít người đặt câu hỏi về giá trị mà thiết bị mang lại.

Các phụ kiện này có thể không phản ánh chính xác màu sắc của iPhone Ultra. Ảnh: Sonny Dickson

Tuy nhiên, camera kép có thể là một phần trong chiến lược tối ưu kích thước và trọng lượng của Apple.

Là một thiết bị màn hình gập, iPhone Ultra phải giải quyết bài toán cân bằng giữa độ mỏng, trọng lượng, độ bền và không gian bên trong dành cho các linh kiện.

Màu sắc mới có thể giúp iPhone Ultra tạo dấu ấn riêng

Do những hình ảnh nói trên xuất phát từ phụ kiện của bên thứ ba, màu sắc thực tế của iPhone Ultra khi Apple chính thức ra mắt có thể không hoàn toàn giống với hình ảnh rò rỉ.

Dù vậy, các tông màu được hé lộ vẫn mang vẻ sang trọng và có thể giúp chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple tạo được cảm giác cao cấp, mạnh mẽ.

Thiết kế tổng thể được cho là sẽ hướng đến sự tối giản nhưng chắc chắn. Apple được đồn đoán sử dụng kết hợp titanium và nhôm cho phần khung nhằm giảm trọng lượng mà vẫn duy trì độ bền cần thiết.

Bên cạnh đó, một khung kính kết cấu ở phần giữa thân máy, keo quang học trong suốt tiên tiến (OCA) và bản lề kim loại lỏng được cho là sẽ góp phần cải thiện độ bền cũng như khả năng hiển thị.

Những công nghệ này có thể giúp nếp gấp trên màn hình trở nên khó nhận thấy hơn, vốn là một trong những điểm yếu lớn nhất của smartphone màn hình gập hiện nay.

iPhone Ultra có thể tạo cú hích lớn cho thị trường điện thoại gập

Dù vẫn tồn tại những thỏa hiệp về phần cứng và có mức giá được dự đoán rất cao, iPhone Ultra được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những sản phẩm gây chú ý nhất của Apple.

Người dùng iPhone đã chờ đợi một mẫu điện thoại màn hình gập trong nhiều năm. Vì vậy, ngay cả khi thiết bị không đáp ứng hoàn toàn mọi kỳ vọng về camera hay giá bán, sức hút của thương hiệu Apple có thể vẫn đủ lớn để khiến sản phẩm nhanh chóng cháy hàng trong giai đoạn đầu.

Theo DigiTimes, sự xuất hiện của mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên có thể giúp toàn bộ thị trường smartphone gập tăng trưởng khoảng 20%.

Con số này không quá bất ngờ khi iPhone được cho là chiếm tới 65% doanh số smartphone cao cấp trong nửa đầu năm 2026.

(Theo PhoneArena)