Dù còn nhiều tháng nữa mới chính thức ra mắt, Galaxy S27 Ultra đã liên tục xuất hiện trong các tin đồn. Tuy nhiên, những thông tin rò rỉ mới nhất lại không mang đến tín hiệu tích cực cho người hâm mộ.

Galaxy S26 Ultra. Ảnh: PhoneArena

Theo nguồn tin từ Hàn Quốc, Samsung được cho là đã hủy bỏ hai trong số những nâng cấp phần cứng được kỳ vọng nhất trên Galaxy S27 Ultra, đồng thời làm dấy lên lo ngại về một sự đánh đổi lớn hơn liên quan đến hiệu năng và khả năng xử lý trí tuệ nhân tạo (AI).

Nếu những thông tin này chính xác, mẫu smartphone cao cấp tiếp theo của Samsung có thể sở hữu mức giá vượt mốc 1.300 USD nhưng lại không được trang bị các công nghệ bộ nhớ và lưu trữ mới nhất. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu Galaxy S27 Ultra có còn xứng đáng với danh hiệu smartphone Android hàng đầu hay không.

LPDDR6 và UFS 5.0 được cho là đã bị loại khỏi kế hoạch

Hiệu năng của một chiếc smartphone không chỉ phụ thuộc vào bộ vi xử lý. Dù Galaxy S27 Ultra được đồn đoán sẽ sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, con chip mạnh mẽ này sẽ khó phát huy hết tiềm năng nếu không được kết hợp với bộ nhớ RAM và bộ nhớ lưu trữ tốc độ cao.

RAM đóng vai trò lưu trữ hệ điều hành, các ứng dụng đang hoạt động và những tác vụ chạy nền. Không chỉ dung lượng, chuẩn RAM cũng quyết định khả năng đa nhiệm, tốc độ chuyển đổi ứng dụng và mức tiêu thụ điện năng.

Galaxy S26 Ultra hiện sử dụng chuẩn RAM LPDDR5X. Trước đó, giới công nghệ kỳ vọng Galaxy S27 Ultra sẽ được nâng cấp lên LPDDR6, thế hệ RAM mới hứa hẹn cải thiện hiệu năng khoảng 45% đồng thời giảm tới 21% mức tiêu thụ năng lượng so với LPDDR5X.

Bên cạnh RAM, bộ nhớ lưu trữ cũng có ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm sử dụng hằng ngày. Chuẩn UFS quyết định tốc độ ghi dữ liệu, cài đặt ứng dụng, sao chép tệp và thời gian tải trò chơi.

Galaxy S26 Ultra đang sử dụng chuẩn UFS 4.0. Trong khi đó, chuẩn UFS 5.0 mới đã được giới thiệu với tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn đáng kể và hiệu quả năng lượng tốt hơn. Đây được xem là bước tiến quan trọng cho các smartphone cao cấp trong giai đoạn AI phát triển mạnh.

Tuy nhiên, theo leaker Hàn Quốc Lanzuk, cả hai nâng cấp LPDDR6 và UFS 5.0 đều đã bị Samsung gác lại đối với Galaxy S27 Ultra.

Nguồn tin cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ cuộc khủng hoảng nguồn cung chip nhớ vẫn đang diễn ra trên thị trường toàn cầu.

Trong bối cảnh nhu cầu về bộ nhớ hiệu năng cao tăng mạnh, đặc biệt từ các trung tâm dữ liệu AI và ngành công nghiệp máy chủ, các công nghệ bộ nhớ tiên tiến được ưu tiên dành cho những dòng sản phẩm đặc biệt với số lượng sản xuất hạn chế.

Điều đó đồng nghĩa Galaxy S27 Ultra có thể không nằm trong nhóm thiết bị được tiếp cận những linh kiện mới nhất.

Không chỉ vậy, báo cáo còn làm dấy lên thêm một nghi vấn khác. Hiện vẫn chưa rõ việc thiếu hụt linh kiện có khiến Samsung phải sử dụng phiên bản tiêu chuẩn của Snapdragon 8 Elite Gen 6 thay vì phiên bản Pro như các tin đồn trước đây hay không. Nếu điều này xảy ra, Galaxy S27 Ultra sẽ tiếp tục mất thêm một lợi thế về hiệu năng so với kỳ vọng.

Người dùng có thực sự nhận thấy khác biệt?

Ở thời điểm mới mua, phần lớn người dùng sẽ khó nhận ra sự khác biệt giữa LPDDR5X và LPDDR6 hoặc giữa UFS 4.0 và UFS 5.0.

Các smartphone cao cấp hiện nay đều đủ mạnh để xử lý mượt mà các tác vụ thường ngày, từ lướt web, chơi game đến chỉnh sửa video. Vì vậy, Galaxy S27 Ultra nhiều khả năng vẫn mang lại trải nghiệm nhanh và ổn định ngay khi xuất xưởng.

Tuy nhiên, vấn đề sẽ xuất hiện sau một đến hai năm sử dụng.

Các bản cập nhật Android mới, những ứng dụng ngày càng phức tạp và đặc biệt là các tính năng AI đòi hỏi lượng tài nguyên lớn sẽ khiến sự khác biệt giữa các thế hệ bộ nhớ trở nên rõ rệt hơn. Thiết bị sử dụng công nghệ cũ có thể mất nhiều thời gian hơn để tải dữ liệu, xử lý mô hình AI hoặc duy trì khả năng đa nhiệm khi chạy nhiều ứng dụng cùng lúc.

Nói cách khác, việc không được nâng cấp lên LPDDR6 và UFS 5.0 có thể không ảnh hưởng ngay lập tức, nhưng sẽ làm giảm tuổi thọ hiệu năng của thiết bị trong những năm tiếp theo.

Điều đáng lo ngại hơn là những hạn chế này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược AI của Samsung.

Theo các thông tin từng được công bố, chuẩn UFS 5.0 mang lại tốc độ truyền dữ liệu hàng đầu ngành, trong khi vẫn tiết kiệm không gian trên bo mạch. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với các tác vụ AI yêu cầu đọc và ghi dữ liệu liên tục với độ trễ thấp.

Trong khi đó, LPDDR6 không chỉ nhanh hơn mà còn cải thiện độ ổn định và hiệu quả xử lý cho các ứng dụng AI thế hệ mới. Khi điện thoại phải chạy các mô hình ngôn ngữ lớn, xử lý hình ảnh hoặc thực hiện các tác vụ AI trực tiếp trên thiết bị, tốc độ bộ nhớ sẽ trở thành yếu tố quyết định.

Samsung hiện không đặt AI làm trọng tâm tuyệt đối như Google, nhưng Galaxy AI vẫn là một trong những điểm bán hàng quan trọng nhất của hãng trong vài năm gần đây. Nếu Galaxy S27 Ultra thiếu các linh kiện đủ mạnh để đáp ứng xu hướng AI mới, Samsung sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc thuyết phục người dùng rằng đây là một chiếc smartphone AI thực thụ.

(Theo PhoneArena, Mashable)