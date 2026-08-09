Những thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy Apple có thể tạo ra một thay đổi rất lớn về thiết kế màn hình trên iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max, khiến bộ đôi ra mắt vào năm 2027 này khác biệt đáng kể so với các thế hệ iPhone hiện nay.

iPhone 20 Pro Max sẽ có màn hình khác biệt so với các thế hệ iPhone hiện nay. Ảnh: Fpt.

Đáng chú ý, nguồn tin mới tiếp tục đề cập đến màn hình gần 7 inch trên phiên bản Pro Max, đồng thời tiết lộ thêm những thay đổi liên quan đến kích thước và công nghệ hiển thị. Nếu các thông tin này chính xác, iPhone 20 có thể trở thành một trong những thế hệ iPhone có bước tiến mạnh nhất về màn hình trong nhiều năm.

iPhone 20 Pro có thể tăng lên màn hình 6,4 inch

Theo nguồn tin rò rỉ nổi tiếng Digital Chat Station, Apple đang phát triển ít nhất hai thay đổi lớn dành cho màn hình của iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max.

Với iPhone 20 Pro, Apple được cho là sẽ sử dụng màn hình 6,4 inch, tăng nhẹ so với màn hình 6,3 inch trên iPhone 17 Pro. Mức tăng 0,1 inch có vẻ không quá đáng kể, nhưng vẫn có thể khiến kích thước tổng thể của thiết bị tăng lên đôi chút.

Điểm đáng chú ý là Apple được cho là vẫn giữ nguyên tỷ lệ khung hình hiện tại. Điều này có nghĩa màn hình mới nhiều khả năng sẽ được mở rộng theo tỷ lệ cân đối, thay vì chỉ kéo dài theo chiều dọc hoặc mở rộng theo chiều ngang.

Cách tiếp cận này có thể giúp Apple tăng diện tích hiển thị mà vẫn duy trì cảm giác quen thuộc khi sử dụng iPhone.

Tuy nhiên, đổi lại, kích thước thân máy cũng có thể tăng theo, đặc biệt nếu Apple không thu hẹp đáng kể phần viền xung quanh màn hình.

iPhone 20 Pro Max có thể chạm mốc 7 inch

Thông tin đáng chú ý hơn nằm ở iPhone 20 Pro Max. Digital Chat Station một lần nữa nhắc lại tin đồn rằng Apple đang cân nhắc màn hình 7 inch cho mẫu iPhone cao cấp nhất.

Nếu trở thành hiện thực, đây sẽ là một bước nhảy đáng kể đối với iPhone Pro Max. Những thế hệ iPhone hiện tại vốn đã có kích thước khá lớn, trong khi màn hình 7 inch sẽ đưa iPhone tiến gần hơn tới ranh giới giữa smartphone và các thiết bị như iPad màn hình cỡ nhỏ.

Tương tự iPhone 20 Pro, phiên bản iPhone 20 Pro Max được cho là vẫn duy trì tỷ lệ màn hình hiện tại. Vì vậy, màn hình 7 inch không đơn thuần là việc kéo dài máy mà có thể đi kèm với sự gia tăng tương đối đồng đều về chiều dài và chiều rộng.

Điều này có thể tạo ra không gian hiển thị rộng rãi hơn cho xem video, chơi game, chỉnh sửa ảnh hay sử dụng các ứng dụng AI. Tuy nhiên, kích thước lớn cũng đặt ra câu hỏi về tính tiện dụng, đặc biệt đối với những người thường xuyên sử dụng điện thoại bằng một tay.

Thiết kế màn hình 4 cạnh cong không viền tiếp tục xuất hiện

Bên cạnh kích thước, Digital Chat Station cũng củng cố những tin đồn trước đó cho rằng iPhone kỷ niệm 20 năm có thể được trang bị thiết kế màn hình gần như không viền với bốn cạnh cong.

Các thông tin về thiết kế này bắt đầu xuất hiện từ đầu năm 2026 và từng được nhắc đến trong những báo cáo hồi tháng 5. Nếu Apple thực sự áp dụng công nghệ này, diện mạo iPhone 20 Pro Max có thể khác biệt rất lớn so với các mẫu iPhone hiện tại.

Màn hình bốn cạnh cong có thể giúp Apple giảm tối đa phần viền và tạo cảm giác màn hình tràn ra sát các cạnh của thân máy. Đây cũng có thể là một trong những thay đổi mang tính biểu tượng mà Apple dành cho sản phẩm đánh dấu 20 năm kể từ thế hệ iPhone đầu tiên.

Tuy nhiên, để biến thiết kế này thành sản phẩm thương mại, Apple sẽ phải giải quyết nhiều vấn đề về độ bền, khả năng chống va đập, hiển thị ở khu vực cạnh cong và chi phí sản xuất.

iPhone 20 Pro Max có thể tiết kiệm pin hơn nhờ chip điều khiển màn hình mới

Không chỉ tăng kích thước và thay đổi thiết kế, Apple được cho là đang chuẩn bị nâng cấp đáng kể công nghệ đứng phía sau màn hình OLED của iPhone 20 Pro Max.

Một báo cáo trước đó từ ETNews cho biết Apple có thể sử dụng một chip điều khiển màn hình mới, chịu trách nhiệm quản lý cách các điểm ảnh hoạt động. Đây là thành phần đóng vai trò quan trọng đối với khả năng hiển thị cũng như mức tiêu thụ năng lượng của màn hình.

Theo thông tin được công bố, chip điều khiển màn hình hiện tại của Apple được sản xuất trên tiến trình 28nm. Trong khi đó, thế hệ chip mới có thể chuyển sang tiến trình 16nm.

Việc thu nhỏ tiến trình sản xuất có thể giúp chip hoạt động hiệu quả hơn và tiêu thụ ít điện năng hơn. Nếu kết hợp với những cải tiến khác trên tấm nền OLED, iPhone 20 Pro Max có thể vừa sở hữu màn hình lớn hơn vừa đạt hiệu suất năng lượng tốt hơn.

Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng bởi màn hình lớn thường đồng nghĩa với mức tiêu thụ điện năng cao hơn. Nếu Apple có thể kiểm soát được mức tiêu thụ năng lượng, hãng sẽ phần nào bù đắp nhược điểm do kích thước màn hình tăng.

Nếu tất cả những thông tin rò rỉ hiện nay trở thành sự thật, iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max có thể mang đến sự thay đổi đáng kể cả về thiết kế lẫn công nghệ, thậm chí có thể còn gây chú ý hơn cả iPhone màn hình gập.

(Theo PhoneArena, 9to5mac)