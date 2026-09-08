Ngày 7/9, Huawei và Xiaomi lần lượt ra mắt Mate XT 2 và 18 Fold, hai smartphone gập cao cấp có màn hình lớn, camera độ phân giải cao, chip mới và pin dung lượng lớn, trước thời điểm Apple được cho là chuẩn bị giới thiệu iPhone gập.

Huawei Mate XT 2 gập ba, màn hình 10,2 inch

Mate XT 2 tiếp tục sử dụng thiết kế gập ba, cho phép biến một thiết bị có kích thước tương đương smartphone thông thường thành màn hình lớn 10,2 inch.

Khi gập lại, máy có màn hình 6,5 inch, dày 12,3 mm và nặng 299 gram. Khi mở hoàn toàn, độ dày giảm còn 3,5-4 mm.

Mate XT 2 Ultimate Design. Ảnh: Huawei

Màn hình chính sử dụng tấm nền LTPO AMOLED, độ phân giải 3.184 x 2.232 pixel, tần số quét thông thường 90 Hz. Màn hình phụ có kích thước 6,5 inch, độ phân giải 2.442 x 1.140 pixel và tần số quét 120 Hz.

Phiên bản cao cấp được tích hợp màn hình chống nhìn trộm Privacy Display, cho phép thu hẹp góc nhìn của toàn bộ màn hình bằng một nút bấm, hạn chế người xung quanh quan sát nội dung.

Huawei trang bị cho Mate XT 2 chip Kirin 9050 Pro, được hãng cho biết nhanh hơn 46% so với thế hệ Kirin 9030 Pro. Máy có pin 5.600 mAh, hỗ trợ sạc có dây 66 W và không dây 50 W.

Hệ thống camera gồm camera chính 50 MP với cảm biến 1/1,28 inch và khẩu độ biến thiên f/1.49-f/4.0, camera góc siêu rộng 40 MP và camera tele dạng kính tiềm vọng 50 MP, zoom 3,5x.

Mate XT 2 cũng có một số tính năng hiếm gặp trên smartphone gập như đo điện tâm đồ (ECG), khung kim loại đóng vai trò điện cực, cùng khả năng chống bụi và nước theo chuẩn IP59.

Giá Mate XT 2 tại Trung Quốc từ 19.999 NDT (hơn 77 triệu đồng) cho bản RAM 16 GB, bộ nhớ 256 GB. Phiên bản cao nhất có bộ nhớ 1 TB và Privacy Display có giá 24.999 NDT (gần 97 triệu đồng).

Xiaomi 18 Fold camera 200 MP

Cùng ngày, Xiaomi giới thiệu 18 Fold, smartphone gập dạng sách có thân máy dày 5,02 mm khi mở và nặng 219 gram.

Máy có màn hình phụ 5,38 inch và màn hình chính 7,58 inch. Cả hai đều sử dụng AMOLED, tần số quét 120 Hz và độ sáng tối đa 4.000 nit.

Xiaomi 18 Fold dùng thiết kế gập dạng cuốn sách. Ảnh: Xiaomi

Xiaomi trang bị chip Xring O3 kiến trúc ARM với 10 nhân CPU, GPU 16 nhân và xung nhịp tối đa 4,35 GHz. Hãng tuyên bố hiệu năng của chip cao hơn 52% so với Xring O1 và có thể vượt Apple A19 Pro trong một số bài kiểm tra.

Dù thân máy mỏng, 18 Fold vẫn có pin 6.000 mAh, hỗ trợ sạc có dây 67 W và không dây 50 W.

Camera chính của máy có độ phân giải tới 200 MP, cảm biến 1/1,56 inch và ống kính Leica, đi kèm camera góc siêu rộng 50 MP và camera tele kính tiềm vọng 50 MP, zoom quang 3,5x.

Camera chính hỗ trợ quay video 8K 24 hình/giây và slow-motion Full HD 960 hình/giây.

Xiaomi 18 Fold có giá từ 10.999 NDT (42,6 triệu đồng) tại Trung Quốc cho bản RAM 12 GB, bộ nhớ 256 GB. Bản cao cấp nhất với RAM 16 GB và bộ nhớ 1 TB có giá 14.999 NDT (58 triệu đồng).

Việc Huawei và Xiaomi cùng đưa ra những smartphone cao cấp mới cho thấy các hãng Trung Quốc đang đẩy mạnh cuộc đua về phần cứng, đặc biệt ở những yếu tố Apple chưa tập trung nhiều như smartphone gập, màn hình kích thước lớn và khả năng sạc nhanh.

Mate XT 2 nổi bật với thiết kế gập hai lần và màn hình 10,2 inch, trong khi Xiaomi 18 Fold hướng đến sự cân bằng giữa màn hình lớn và thân máy nhẹ. Cả hai đều có mức giá cao tại Trung Quốc, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với bản Mate XT 2 cao cấp nhất.

Trong khi đó, Apple được cho là đang mở rộng dòng iPhone với một phiên bản Ultra gập, có thể tập trung vào thiết kế, camera và trải nghiệm sử dụng khác biệt. Nếu thông tin này trở thành hiện thực, nhóm smartphone cao cấp của Huawei và Xiaomi sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với Apple ở phân khúc có giá trị và biên lợi nhuận cao nhất.

(Theo Notebookcheck)