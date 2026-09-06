iPhone Ultra đang xuất hiện dày đặc trong các tin đồn gần đây, và điều này hoàn toàn có lý do. Đây được cho là chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên trong lịch sử Apple, đồng thời có thể là một trong những sản phẩm đắt nhất mà hãng từng đưa ra thị trường.

iPhone Ultra được đồn đoán sẽ thiếu vắng một số tính năng cao cấp. Ảnh: @evanblass/ X

Tuy nhiên, bên cạnh thiết kế màn hình gập được kỳ vọng tạo ra bước ngoặt, iPhone Ultra có thể khiến người dùng thất vọng ở một số khía cạnh. Dựa trên các mô hình dựng, hình ảnh rò rỉ, bản thiết kế kỹ thuật và ảnh render xuất hiện thời gian qua, thiết bị được cho là sẽ thiếu ít nhất 5 tính năng đáng chú ý.

iPhone Ultra có thể không được trang bị camera telephoto

Trong vài thế hệ iPhone gần đây, camera telephoto là một trong những điểm khác biệt lớn giữa dòng iPhone tiêu chuẩn và các phiên bản Pro. Thế nhưng, iPhone Ultra dường như sẽ đi theo hướng hoàn toàn khác.

Các mô hình giả và hình ảnh rò rỉ cho thấy mặt lưng iPhone Ultra nhiều khả năng chỉ có hai camera. Cả hai có thể sử dụng cảm biến 48MP, trong đó một camera đảm nhiệm góc rộng và camera còn lại phục vụ chụp ảnh siêu rộng.

Hệ thống này thậm chí có thể được lấy gần như trực tiếp từ iPhone 17, với công nghệ Fusion mà Apple sử dụng. Cấu hình được đồn đoán gồm camera Fusion chính 48MP, tiêu cự tương đương 26mm, khẩu độ f/1.6 và camera Fusion siêu rộng 48MP, tiêu cự 13mm, khẩu độ f/2.2.

Nếu thông tin này chính xác, việc một chiếc iPhone Ultra có giá từ 2.000 USD trở lên sử dụng hệ thống camera tương tự một mẫu iPhone có giá chỉ 799 USD chắc chắn sẽ gây thất vọng.

Dĩ nhiên, đây vẫn chỉ là những thông tin chưa được Apple xác nhận và iPhone Ultra hoàn toàn có thể được trang bị hệ thống camera mới. Tuy nhiên, theo những nguồn tin hiện tại, camera dường như không phải điểm mạnh của mẫu iPhone màn hình gập này.

Nhà báo Mark Gurman từng cho biết một số người có cơ hội trải nghiệm iPhone Ultra đã chỉ ra hệ thống camera là điểm yếu của thiết bị.

Đáng chú ý, việc thiếu camera telephoto không phải điều chưa từng xảy ra trên điện thoại gập. Galaxy Z Fold 8 cũng được cho là không có camera telephoto, nhưng phiên bản cao cấp hơn là Fold 8 Ultra lại được trang bị tính năng này. Huawei Pura X Max cũng sở hữu camera telephoto 50MP, cho thấy về mặt kỹ thuật, việc tích hợp camera zoom quang học vào thiết kế điện thoại gập hoàn toàn khả thi.

Lý do được cho là nằm ở độ mỏng. Apple muốn iPhone Ultra có thân máy cực mỏng khi mở ra, với độ dày được đồn đoán chỉ khoảng 4,5mm.

Độ mỏng này gần như không để lại nhiều không gian bên trong cho một hệ thống camera tiềm vọng hoặc ống kính telephoto quang học phức tạp. Ngoài ra, Apple còn phải dành chỗ cho chip xử lý dòng A, hệ thống tản nhiệt, pin và hàng loạt linh kiện khác.

Không có Face ID, Touch ID có thể trở lại

Một thiếu sót đáng chú ý khác trên iPhone Ultra là Face ID. Hệ thống nhận diện khuôn mặt của Apple đã trở thành tiêu chuẩn trên iPhone cao cấp trong nhiều năm, nhưng mẫu máy màn hình gập có thể là ngoại lệ.

Màn hình iPhone Ultra khi mở ra. Ảnh: @evanblass/ X

Nguyên nhân một lần nữa được cho là vấn đề về không gian. Thiết kế quá mỏng của iPhone Ultra có thể không đủ chỗ để tích hợp hệ thống camera TrueDepth cần thiết cho Face ID.

Nếu điều này xảy ra, Apple có thể phải đưa một công nghệ từng bị khai tử trên iPhone cao cấp trở lại: Touch ID.

Nhiều nguồn tin cho rằng cảm biến vân tay sẽ được tích hợp vào cạnh máy. Nếu đúng, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ iPhone 7 ra mắt năm 2016, một mẫu iPhone cao cấp không thuộc dòng SE sử dụng Touch ID thay cho Face ID.

Apple vẫn được cho là trang bị hai camera selfie trên iPhone Ultra, một camera nằm trên màn hình ngoài và một camera trên màn hình gập chính. Tuy nhiên, hệ thống cảm biến 3D phục vụ Face ID sẽ không xuất hiện.

Điều này đặt ra câu hỏi liệu người dùng có sẵn sàng đánh đổi Face ID để lấy một thiết kế iPhone gập mỏng hơn hay không.

iPhone Ultra có thể không còn khe SIM vật lý

Sau khi Apple đưa thiết kế eSIM-only lên một số mẫu iPhone, việc iPhone Ultra loại bỏ khe SIM vật lý dường như không còn quá bất ngờ.

Các nguồn tin lớn trong cộng đồng rò rỉ Apple, bao gồm Mark Gurman và Ming-Chi Kuo, được cho là đều đã củng cố thông tin này.

Dòng iPhone 17 cũng sử dụng eSIM hoàn toàn tại một số thị trường như Mỹ, Canada, Mexico và Nhật Bản. Trong khi đó, các phiên bản bán tại châu Âu và nhiều khu vực khác vẫn có khe SIM vật lý.

Nếu iPhone Ultra thực sự chỉ hỗ trợ eSIM, điều này sẽ củng cố những tin đồn trước đó rằng thiết bị có thể được giới hạn ở một số thị trường, thậm chí có khả năng ưu tiên Mỹ.

Một lần nữa, câu chuyện xoay quanh không gian bên trong. Khe SIM vật lý chiếm một phần diện tích vốn rất quý giá trên một thiết bị có thiết kế siêu mỏng.

Sự khác biệt về dung lượng pin giữa các phiên bản iPhone chỉ dùng eSIM và phiên bản có SIM vật lý trước đây cũng cho thấy Apple có thể tận dụng phần không gian này để tăng dung lượng pin.

Đối với thị trường Mỹ, việc loại bỏ SIM vật lý có lẽ không phải vấn đề lớn, bởi những chiếc iPhone mới nhất tại đây vốn đã chuyển sang eSIM.

Không hỗ trợ 5G mmWave

Một hạn chế đáng chú ý khác có thể nằm ở kết nối mạng. Theo các tin đồn mới nhất, iPhone Ultra sẽ sử dụng modem C2 do Apple tự phát triển.

Các mô hình mới nhất mang đến cái nhìn rõ nét hơn về hệ thống camera của iPhone Ultra. Ảnh: Sonny Dickson

Điều này có thể đồng nghĩa với việc máy không hỗ trợ 5G mmWave, bởi thế hệ chip modem của Apple hiện được cho là chưa tương thích với công nghệ này.

Trong khi đó, các mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn được dự đoán vẫn sử dụng modem Qualcomm, vốn hỗ trợ 5G mmWave tại Mỹ.

Việc iPhone Ultra sử dụng modem C2 cho thấy Apple đang tiếp tục chiến lược giảm phụ thuộc vào Qualcomm và tự phát triển linh kiện quan trọng.

Tuy nhiên, lựa chọn này khá đáng chú ý khi iPhone Ultra được định vị là sản phẩm cao cấp nhất và có giá bán cao nhất. Việc thiếu 5G mmWave có thể khiến một bộ phận người dùng cao cấp cân nhắc lại, đặc biệt khi thiết bị vốn đã có mức giá rất cao.

Không có Action Button

Một điểm bất ngờ khác là iPhone Ultra được cho là sẽ không có Action Button.

Các mô hình giả được cho là vẫn có nút Camera Control, nút tăng giảm âm lượng và nút nguồn. Tuy nhiên, cạnh trái của máy dường như hoàn toàn trống, không có Action Button hay công tắc tắt tiếng truyền thống.

Nếu chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ khi Apple giới thiệu Action Button trên iPhone 15 Pro mà một mẫu iPhone cao cấp mới không được trang bị nút này.

Lý do lần này phức tạp hơn câu chuyện tiết kiệm không gian.

Theo nguồn tin Instant Digital trên Weibo, Apple được cho là sử dụng một kiến trúc linh kiện đặc biệt trên iPhone Ultra. Bo mạch chủ nằm ở phía bên phải thân máy và Apple không muốn chạy cáp xuyên qua khu vực màn hình gập vì lo ngại nguy cơ hỏng hóc.

Do đó, toàn bộ các nút vật lý được bố trí ở cạnh phải. Đây có thể cũng là nguyên nhân khiến Action Button buộc phải biến mất.

Nếu những tin đồn hiện tại chính xác, iPhone Ultra sẽ là một trong những sản phẩm tham vọng nhất của Apple nhưng cũng đi kèm hàng loạt sự đánh đổi.

Mức giá được đồn đoán mới nhất nằm trong khoảng 2.000-3.000 USD, một con số khổng lồ ngay cả đối với một chiếc smartphone màn hình gập.

Với việc thiếu camera telephoto, Face ID, khe SIM vật lý, 5G mmWave và Action Button, iPhone Ultra có thể không phải là chiếc iPhone sở hữu mọi công nghệ cao cấp nhất. Thay vào đó, Apple dường như đang ưu tiên thiết kế mỏng, cơ chế màn hình gập và khả năng tạo ra một kiểu dáng hoàn toàn mới.

Trong bối cảnh quá trình sản xuất được cho là gặp không ít thách thức và những tin đồn về khả năng trì hoãn vẫn xuất hiện, màn ra mắt iPhone Ultra chắc chắn sẽ là một trong những sự kiện đáng chú ý nhất của Apple.

(Theo PhoneArena, Macworld)