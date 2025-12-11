Hộ kinh doanh F&B Việt bước vào giai đoạn số hóa mạnh mẽ

Tại Việt Nam, ước tính hiện có khoảng 5,2 triệu hộ kinh doanh, trong đó nhóm F&B chiếm tỷ lệ lớn và đóng vai trò quan trọng trong bức tranh thương mại dịch vụ. Tuy nhiên, phần đông vẫn đang vận hành theo mô hình truyền thống: ghi chép doanh thu bằng sổ tay, tính tiền thủ công, quản lý nguyên liệu đầu ra - đầu vào theo thói quen và cảm tính. Điều này khiến họ lúng túng khi thị trường bước vào giai đoạn số hóa mạnh mẽ.

Nhiều hộ kinh doanh vừa và nhỏ băn khoăn khi phải đầu tư thêm phần mềm hoặc thiết bị mới để quản lý bán hàng.

Nhiều hộ kinh doanh vừa và nhỏ thừa nhận họ hạn chế về công nghệ, ngần ngại trước việc phải sử dụng phần mềm để quản lý bán hàng hay xuất hóa đơn điện tử. Không ít người còn băn khoăn về chi phí, lo ngại phải đầu tư thêm thiết bị hoặc phần mềm mới để đáp ứng quy định.

Bước đi “thần tốc” sau 5 tháng chuẩn bị của iPOS.vn

Trong bối cảnh đó, iPOS.vn - doanh nghiệp với hơn 15 năm cung cấp giải pháp quản lý cho ngành F&B - quyết định bắt tay vào một dự án đặc biệt: phát triển một ứng dụng bán hàng dành riêng cho hộ kinh doanh nhỏ lẻ, với tiêu chí tinh gọn, dễ dùng và tiết kiệm chi phí.

iPOS.vn nghiên cứu hành vi của gần 10.000 đơn vị kinh doanh ẩm thực để xây dựng phần mềm với những tính năng thiết yếu nhất cho hộ kinh doanh vừa và nhỏ.

FABiBox ra đời chỉ sau 5 tháng phát triển. iPOS đã nghiên cứu dữ liệu hành vi của gần 10.000 đơn vị F&B vừa và nhỏ để xây dựng những tính năng tối thiểu nhưng thiết yếu nhất cho một hộ kinh doanh như: quản lý bán hàng, theo dõi doanh thu hàng ngày, lưu trữ dữ liệu để hỗ trợ kê khai thuế và đặc biệt là xuất hóa đơn điện tử đúng chuẩn theo quy định mới. Đặc biệt, FABiBox được xây dựng là ứng dụng quản lý bán hàng cho hộ kinh doanh ẩm thực vừa và nhỏ, cho phép sử dụng linh hoạt trên nhiều loại thiết bị như: di động cá nhân, máy tính bảng, máy tính tiền chuyên biệt,...

Hướng đi này giúp FABiBox trở thành một công cụ dễ tiếp cận đối với những người không rành về công nghệ, đồng thời giảm bớt gánh nặng tài chính khi đây được định vị là phần mềm miễn phí trọn đời dành cho hộ kinh doanh ẩm thực.

FABiBox được kỳ vọng là giải pháp có khả năng phổ cập công nghệ đến hàng trăm nghìn hộ kinh doanh ẩm thực trên toàn quốc.

“iPOS không chỉ xây dựng FABiBox như một sản phẩm giải quyết nhu cầu nhất thời. Chúng tôi đẩy nhanh tiến độ phát triển chỉ trong 5 tháng với một kỳ vọng lớn hơn: tạo ra một giải pháp có khả năng phổ cập công nghệ đến hàng trăm nghìn hộ kinh doanh ẩm thực trên toàn quốc”, đại diện iPOS chia sẻ.

Từ góc nhìn dài hạn, khi công nghệ trở thành nền tảng quen thuộc với cả những quán ăn, quán cà phê nhỏ nhất, thị trường F&B Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn vận hành chuẩn hóa và bền vững hơn.

FABiBox là ứng dụng quản lý bán hàng cho hộ kinh doanh ẩm thực vừa và nhỏ, cho phép sử dụng linh hoạt trên nhiều loại thiết bị như: di động cá nhân, máy tính bảng, máy tính tiền chuyên biệt, giúp quản lý bán hàng với các tính năng: theo dõi doanh thu, đơn hàng, xuất hóa đơn điện tử. Ở phiên bản nâng cao, FABiBox hỗ trợ phân quyền nghiệp vụ khoa học, bổ sung hệ thống phân tích báo cáo chi tiết, quản lý kho, quản lý nhân sự và nhiều tiện ích hỗ trợ vận hành khác. Tải ứng dụng trải nghiệm ngay: http://fabi.ipos.vn/box



Bích Đào