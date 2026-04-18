Trả lời phỏng vấn hãng tin CNN, một quan chức Iran giấu tên đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Trump về việc Tehran đồng ý bàn giao số uranium đã làm giàu ở mức độ cao cho Washington.

Các thiết bị làm giàu uranium của Iran. Ảnh: Iran Press

“Tôi cũng bác bỏ tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ rằng Iran đã đồng ý ngừng làm giàu uranium vô thời hạn và khẳng định Tehran sẽ không bao giờ chấp nhận việc trở thành ngoại lệ khỏi luật pháp quốc tế. Vấn đề làm giàu uranium là một trong những điểm bất đồng chính còn lại giữa 2 bên”, người này cho biết.

Vị quan chức trên sau đó cũng cảnh báo những tuyên bố “khoe khoang công khai” của ông Trump có thể làm đổ vỡ tiến trình đàm phán đang diễn ra.

Ở một diễn biến khác, giới chức Iran cho biết vòng đàm phán thứ 2 giữa phái đoàn nước này và các quan chức cấp cao Mỹ sẽ diễn ra ở Islamabad, Pakistan vào ngày 20/4 tới. Dự kiến, phái đoàn Iran sẽ đến Islamabad vào ngày 19/4.

Hiện phía Mỹ chưa bình luận về những thông tin được các quan chức Iran chia sẻ.