Theo báo The Hill, hôm 16/4, khi các phóng viên đặt câu hỏi liệu ông có đến thăm quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran để hoàn tất thỏa thuận hay không, Tổng thống Trump đáp: “Tôi sẽ đến Pakistan. Pakistan rất tuyệt vời. Họ đã rất tốt. Nếu một thỏa thuận được ký kết ở Islamabad, tôi có thể sẽ đến”.

Ông Trump cũng bày tỏ lạc quan rằng Mỹ và Iran đang “rất gần” thỏa thuận hòa bình. Lãnh đạo Nhà Trắng tiết lộ Iran đã đồng ý bàn giao số uranium đã làm giàu của nước này, nhưng không công bố thêm chi tiết về điều đó.

Cho tới nay, Tehran chưa có bất kỳ tuyên bố chính thức nào về ý định từ bỏ kho uranium đã làm giàu của mình.

Mỹ đang thực thi lệnh phong tỏa đối với tất cả các cảng của Iran trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn giữa Washington và Tehran dự kiến ​​sẽ hết hạn vào tuần tới. Các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt giao tranh giữa hai nước ở Islamabad tuần trước đã không đem đến bất kỳ thỏa thuận nào, nhưng Mỹ, Iran và Pakistan vẫn duy trì liên lạc.

Bộ Ngoại giao Pakistan hôm 16/4 xác nhận Washington và Tehran đang liên lạc thông qua Islamabad để thiết lập vòng đàm phán thứ 2, nhưng vẫn chưa quyết định thời gian cụ thể.

Hãng thông tấn Al-Jazeera trích dẫn lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Pakistan Tahir Andrabi cho biết: “Ai sẽ đến, phái đoàn sẽ có bao nhiêu người, ai sẽ ở lại và ai sẽ ra đi là do các bên quyết định. Với tư cách là bên trung gian, điều quan trọng đối với chúng tôi là giữ bí mật về các cuộc thương lượng. Chúng tôi đã được các bên đàm phán tin tưởng giao phó các chi tiết và thông tin về cuộc đối thoại”.