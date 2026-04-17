Theo hãng thông tấn Bloomberg, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/4 đã có bài phát biểu ca ngợi thành tích kinh tế của Mỹ kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng, đồng thừa nhận rằng cuộc xung đột Iran là "sự chệch hướng nhỏ" trong chương trình nghị sự.

"Chúng ta đã đạt được một trong những nền kinh tế tốt nhất trong lịch sử nước Mỹ ở nhiệm kỳ đầu tiên. Hiện nay nền kinh tế còn bùng nổ hơn, dù có một sự chệch hướng nhỏ liên quan tới Iran. Tuy vậy, hành động quân sự là cần thiết, bởi nếu chúng ta không làm vậy, những điều tồi tệ hoàn toàn có thể xảy ra", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Trump cũng phản bác những ý kiến cho rằng cuộc xung đột Iran đã kéo dài quá lâu, khẳng định mọi chuyện sẽ sớm kết thúc. "Cuộc xung đột Iran mới chỉ diễn ra 2 tháng. Trong quá khứ, chúng ta từng sa lầy trong những cuộc chiến kéo dài 4 năm, thậm chí là 18 năm. Mọi thứ ở Trung Đông đang rất thuận lợi, chúng ta sẽ sớm giành chiến thắng", ông Trump nói.

Về vấn đề lạm phát ở Mỹ, Tổng thống Trump cho rằng những con số hiện tại có phần "phóng đại" vì giá nhiên liệu tăng đột ngột. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định giá năng lượng sẽ sớm quay về mức trước xung đột.

Bình luận của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh các cuộc thăm dò gần đây cho thấy người dân Mỹ ngày càng hoài nghi về cuộc xung đột Iran. Theo báo cáo của Ipsos đầu tuần này, chỉ có 24% trong hơn 1.000 người được hỏi ủng hộ quyết định tấn công Iran, trong khi 51% cho rằng Mỹ đang tiêu tốn quá nhiều cho vấn đề Trung Đông.