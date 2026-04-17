Trong bài đăng trên mạng Truth Social sáng 17/4 (giờ Washington DC), Tổng thống Mỹ Trump viết: “Iran vừa tuyên bố rằng eo biển Iran đã mở cửa hoàn toàn và sẵn sàng cho việc đi lại tự do. Xin cảm ơn”.

Chiến hạm Mỹ quan sát tàu chở dầu ở eo biển Hormuz. Ảnh: CENTCOM

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi sau đó đã xác nhận thông tin trên và khẳng định động thái Tehran cho mở cửa eo biển Hormuz phù hợp với thỏa thuận ngừng bắn ở Lebanon.

“Việc đi lại qua eo biển Hormuz cho tất cả các tàu thương mại sẽ được mở cửa hoàn toàn trong thời gian còn lại của thỏa thuận ngừng bắn ở Lebanon, theo lộ trình được Tổ chức Cảng và hàng hải của Iran công bố”, ông Araghchi viết trên mạng xã hội X.

Theo báo The Guardian (Anh), giá dầu thô Brent đã giảm 10% xuống dưới 90 USD/thùng sau khi Iran công bố việc mở cửa eo biển Hormuz.