Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn IRIB sáng 2/7, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf nhấn mạnh các nhân viên của IAEA hiện không có quyền tiếp cận và thanh tra 3 cơ sở hạt nhân tại Fordow, Natanz và Isfahan.

Một cơ sở hạt nhân của Iran. Ảnh: IRNA

Ông Ghalibaf cho biết: “Hiện các thanh sát viên IAEA chỉ có quyền tiếp cận 2 cơ sở là nhà máy điện hạt nhân Bushehr và lò phản ứng Tehran… Quốc hội Iran đã thông qua luật cấm tiếp cận đối với các hạ tầng từng bị Mỹ không kích và Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran cũng thông qua một nghị quyết tương ứng”.

Theo hãng thông tấn Al Jazeera, ông Ghalibaf đưa ra tuyên bố trên chỉ vài giờ sau khi Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi tiết lộ các thanh sát viên của cơ quan này sẽ tiếp cận và thanh tra các hạ tầng hạt nhân của Tehran theo điều khoản ghi trong Bản ghi nhớ (MoU) được Mỹ và Iran ký kết vào tháng trước.

Trong cuộc xung đột nổ ra giữa Mỹ và Iran vào tháng 6 năm ngoái, 3 cơ sở hạt nhân của Iran là Natanz, Fordow và Isfahan từng là mục tiêu không kích của các lực lượng Washington. Theo tiết lộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, quân đội nước này đã dùng 6 quả bom phá boongke, mỗi quả nặng 15 tấn để tập kích Fordow cũng như phóng 30 tên lửa Tomahawk vào các cơ sở Natanz và Isfahan.