Hãng thông tấn WANA ngày 31/5 đã dẫn nguồn tin từ chính phủ Iran khẳng định những đồn đoán về sự ra đi của ông Pezeshkian là một phần của chiến dịch "tung hỏa mù" nhắm vào Tehran.

"Những thông tin về việc Tổng thống Pezeshkian từ chức là hoàn toàn không chính xác. Tổng thống Iran vẫn đang thực hiện đầy đủ các trọng trách của mình và lịch trình công tác sắp tới sẽ diễn ra như kế hoạch, không có bất kỳ thay đổi nào. Những tin đồn như vậy thường hướng tới 2 mục đích, đầu tiên là tạo ra bầu không khí bất ổn, thứ hai là gây chia rẽ trong xã hội và làm suy yếu sự đoàn kết nội bộ của Iran", nguồn tin của WANA cho biết.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: WANA

Mehdi Tabatabaei, Phó ban truyền thông của Văn phòng Tổng thống Iran sau đó cũng lên tiếng bác bỏ thông tin này, nhấn mạnh ông Pezeshkian "sẽ không từ bỏ nhiệm vụ phục vụ nhân dân".

Tuyên bố của giới chức Tehran được đưa ra sau khi tờ báo Iran International đăng tải thông tin cho rằng Tổng thống Pezeshkian đã gửi thư từ chức tới Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei.

"Bức thư nhấn mạnh việc tổng thống và chính phủ đã bị loại khỏi quá trình ra quyết định cho đất nước, trong khi các quan chức IRGC kiểm soát mọi công việc. Trong hoàn cảnh như vậy, ông Pezeshkian cho rằng mình không thể thực hiện bổn phận chính thức nên đã đề nghị từ chức", tờ Iran International cho hay.