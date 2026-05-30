Thỏa thuận đề xuất bao gồm mở cửa eo biển Hormuz. Ảnh: WANA

Hãng tin CNN và tờ The New York Times dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho biết vào 18h ngày 29/5 (theo giờ địa phương) như sau: "Cuộc họp kéo dài khoảng 2 giờ tại Phòng Tình huống đã kết thúc. Tổng thống Trump sẽ chỉ đi tới thỏa thuận nào có lợi cho nước Mỹ và đáp ứng được các lằn ranh đỏ của ông. Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân".

Trước đó cùng ngày, người đứng đầu nước Mỹ thông báo ông sẽ gặp đội ngũ an ninh quốc gia để đưa ra "quyết định cuối cùng" về đề xuất thỏa thuận hòa bình với Iran. Theo ông Trump, đề xuất thỏa thuận này sẽ bao gồm cam kết của Iran về việc không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân và mở lại eo biển Hormuz cho hoạt động vận chuyển thương mại không hạn chế.

Trong một bài viết trên mạng xã hội Truth Social trước cuộc họp, ông Trump viết: "Tôi sẽ họp ngay bây giờ, trong Phòng Tình huống để đưa ra quyết định cuối cùng".

Động thái này diễn ra một ngày sau khi các quan chức Mỹ cho biết họ sắp đạt được thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn 60 ngày và một khuôn khổ đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance hôm 28/5 nói Washington và Tehran "rất gần" thời điểm ký kết bản ghi nhớ, mặc dù ông cảnh báo rằng một số vấn đề vẫn chưa được giải quyết.

Theo hãng thông tấn Axios và các nguồn tin Mỹ, bản ghi nhớ được đề xuất sẽ gồm mở lại eo biển Hormuz cho vận tải thương mại, yêu cầu Iran loại bỏ thủy lôi khỏi tuyến đường thủy này và Tehran cam kết tham gia đàm phán về các hoạt động làm giàu uranium cũng như kho dự trữ uranium đã được làm giàu ở mức cao.

Trong bài đăng của mình, ông Trump nhấn mạnh việc Iran sẽ phải loại bỏ bất kỳ thủy lôi nào còn lại ở tuyến đường thủy chiến lược này, trong khi Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với tàu thuyền ra vào các cảng của Iran. Ông Trump cũng cho biết Mỹ sẽ phối hợp với Iran và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đào lên và phá hủy những vật liệu hạt nhân đã được làm giàu ở mức cao và bị chôn vùi tại các cơ sở của Iran bị tấn công hồi năm ngoái.