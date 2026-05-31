Bloomberg dẫn nguồn thạo tin giấu tên tiết lộ, trong 24 giờ qua, Iran đã bắn một quả tên lửa đạn đạo nhằm vào căn cứ không quân Ali Al Salem bên trong lãnh thổ Kuwait “khiến một số quân nhân Mỹ có mặt ở đó bị thương và 2 máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper bị hư hại”.

Quân nhân Mỹ huấn luyện bên trong thao trường. Ảnh: CENTCOM

Cụ thể, quả tên lửa dù bị bắn hạ trên không nhưng nhiều mảnh vỡ khi rơi xuống đất đã làm 5 người, gồm các quân nhân và nhà thầu quân sự, bị thương. Về số phận của 2 UAV MQ-9 Reaper, 1 chiếc bị phá hủy trong khi chiếc còn lại hư hại nặng.

Cho đến nay, Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) chưa bình luận về thông tin được Bloomberg đăng tải.

Trong khi đó, thông tin được chuyên trang quân sự Militarnyi của Ukraine công bố cho thấy loại tên lửa đạn đạo mà quân Iran sử dụng trong cuộc tấn công là Fateh-110 trang bị đầu đạn nặng 500kg với tầm bắn 300km.