Theo hãng tin CNBC, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Hegseth ngày 30/5 đã có bài phát biểu tại hội nghị Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 diễn ra ở Singapore. Trong bài phát biểu, ông Hegseth khẳng định Mỹ vẫn muốn đạt được một thỏa thuận với Iran, nhưng sẵn sàng nối lại chiến dịch tấn công nếu cần thiết.

"Tổng thống Trump vẫn duy trì cách tiếp cận kiên nhẫn nhằm đạt được một thỏa thuận lớn với Iran. Tuy vậy, chúng tôi hoàn toàn có thể tái khởi động chiến dịch quân sự nếu cần. Kho dự trữ vũ khí của Mỹ đủ đáp ứng điều đó, chúng tôi đang ở vị thế rất tốt", ông Hegseth cho biết.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: NYT

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng bác bỏ lo ngại rằng cuộc xung đột với Iran khiến Mỹ giảm chú ý tới châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời nhấn mạnh Washington luôn tìm kiếm "sự cân bằng bền vững ở khu vực này". Bên cạnh đó, ông Hegseth kêu gọi các đồng minh và đối tác ở châu Á nâng chi tiêu quốc phòng lên mức tương đương 3,5% GDP trong bối cảnh Mỹ cam kết đầu tư 1.500 tỷ USD cho quân đội của mình.

"Chúng tôi kỳ vọng mọi đối tác đều thể hiện cùng một mức độ quyết tâm như vậy. Lợi ích sẽ rõ ràng, như chiến lược của chúng tôi đã nêu, chúng tôi sẽ ưu tiên hợp tác với các đồng minh kiểu mẫu, những quốc gia có năng lực nhất, sáng suốt và sẵn sàng bảo vệ lợi ích quốc gia của họ. Tất nhiên, Mỹ cũng sẽ thay đổi cách làm việc với các đồng minh từ chối tăng cường nỗ lực và gánh vác trách nhiệm của mình", ông Hegseth nói.

Đề cập tới Trung Quốc, Bộ trưởng Hegseth nhận định rằng Washington và Bắc Kinh đang duy trì mối quan hệ "chặt chẽ nhất sau nhiều năm", thể hiện qua việc hai bên gia tăng các cuộc tiếp xúc quân sự.