Trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox ngày 6/7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ trích mạnh mẽ giới chức Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ "mắc sai lầm" nếu đồng ý bán tiêm kích F-35 cho Ankara.

"Thổ Nhĩ Kỳ đã công khai kêu gọi chống lại Israel. Tôi cho rằng việc trang bị F-35 cho họ cần được cân nhắc lại, đặc biệt khi xét đến quan điểm của họ về lực lượng Hamas và cách tiếp cận với Iran. Nếu Ankara có các máy bay đó, cán cân sức mạnh ở Trung Đông sẽ bị xáo trộn. Tôi cho rằng Mỹ phải bảo vệ ưu thế trên không của Israel", ông Netanyahu cho biết.

Mô hình tiêm kích F-35 trên bàn làm việc của Tổng thống Trump. Ảnh: NYT

Tại cuộc phỏng vấn, Thủ tướng Netanyahu cũng nhắc lại tuyên bố gần đây của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan. Theo diễn giải của ông Netanyahu, ông Fidan đã nói rằng "nhà nước Do Thái không có chỗ đứng trên thế giới và cần bị loại bỏ".

Khi được hỏi về quan hệ với Tổng thống Donald Trump, Thủ tướng Netanyahu đã bác bỏ mọi đồn đoán về sự rạn nứt giữa hai bên. "Chúng tôi là những đồng minh kiểu mẫu. Mối quan hệ của tôi với Tổng thống Trump vẫn rất tốt", ông Netanyahu nói.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Israel được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump chuẩn bị tới Thổ Nhĩ Kỳ để tham dự hội nhị Thượng định NATO diễn ra từ ngày 7/7 - 8/7 ở Ankara. Tại đây, Tổng thống Trump sẽ có cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan để thảo luận về việc chuyển giao vũ khí.

Ở thời điểm hiện tại, Nhà Trắng vẫn chưa xác nhận bất kỳ quyết định nào liên quan đến việc bàn giao tiêm kích F-35 hoặc các linh kiện của loại máy bay này cho Thổ Nhĩ Kỳ.