Theo Pravda, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/7 tuyên bố rằng cả Nga và Ukraine đều muốn kết thúc xung đột và phương án cho vấn đề này sẽ được thảo luận tại hội nghị Thượng đỉnh NATO sắp tới ở Thổ Nhĩ Kỳ.

"Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn chấm dứt cuộc xung đột này và Ukraine cũng vậy. Chúng tôi đang thảo luận và sẽ xem liệu có thể giải quyết được việc này hay không. Tôi nghĩ cuộc xung đột có thể kết thúc sớm hơn so với suy nghĩ của nhiều người", ông Trump cho biết.

Tổng thống Trump khẳng định ông đã có các cuộc điện đàm "tích cực" với cả lãnh đạo Nga và Ukraine trong ngày 4/7, nhấn mạnh rằng hai bên đang ở vị thế "tốt nhất từ trước đến nay" để đạt được một thỏa thuận cuối cùng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Cùng ngày 6/7, nhà lãnh đạo Mỹ cũng đưa ra cảnh báo với Iran nếu Tehran không đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài với Washington.

"Chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận, hoặc sẽ giải quyết dứt điểm vấn đề Iran. Cá nhân tôi muốn một thỏa thuận hơn, vì tôi không muốn làm ảnh hưởng tới 91 triệu người. Chúng tôi có thể dễ dàng đánh sập các cây cầu của họ chỉ trong vòng một giờ, có thể phá hủy nguồn cung cấp năng lượng của họ. Tehran cũng không còn tiền nữa", ông Trump nói.

Ngay lập tức, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohammad Baqer Zolqadr đã phản bác cảnh báo của Tổng thống Trump, khẳng định Tehran "sẽ đáp trả bằng một ngôn ngữ khác nếu không được tôn trọng".

Ở thời điểm hiện tại, tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran đang tạm hoãn vì Tehran phải tổ chức lễ tang cho cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Theo nguồn tin của truyền thông Ảrập, vòng đàm phán tiếp theo giữa hai Washington và Tehran dự kiến diễn ra sớm nhất vào ngày 11/7.