Hãng thông tấn Mehr ngày 20/9 trích dẫn tuyên bố của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Ghalibaf khẳng định các lực lượng Tehran sẵn sàng nhắm vào các tiêm kích đang được Mỹ triển khai ở Trung Đông.

"Kỷ nguyên truy lùng các tiêm kích F-35 và F-15 đã bắt đầu. Đã đến lúc Mỹ phải báo cáo thiệt hại đối với những loại máy bay này", ông Ghalibaf cho biết.

Phát biểu của ông Ghalibaf được đưa ra sau khi Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine thừa nhận các đơn vị quân đội Mỹ đang phải đối mặt với một môi trường xung đột mới. "Kể từ thời điểm này, chúng ta phải giả định rằng đội hình của Mỹ sẽ bị theo dõi và săn đuổi theo thời gian thực", Tướng Dan Caine nói.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Ghalibaf. Ảnh: WANA

Theo báo cáo mới nhất của Lầu Năm Góc, quân đội Mỹ đã mất ít nhất 4 chiến đấu cơ F-15E ở Trung Đông kể từ khi xung đột nổ ra, trong đó mỗi máy bay loại này có giá khoảng 30 triệu USD. Đáng chú ý, một tiêm kích F-35 của Mỹ, có giá từ 80 - 85 triệu USD cũng đã bị hư hại vì trúng hỏa lực của Iran hồi tháng 3.

Cùng ngày 20/9, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei cảnh báo nước này có thể rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) để đáp trả các mối đe dọa quân sự và chính trị từ Mỹ và Israel.

"Chúng tôi vẫn cam kết với giáo lệnh tôn giáo của Lãnh tụ tối cao đã hy sinh và không thay đổi học thuyết hạt nhân, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Những gì Mỹ và chế độ Israel đã làm với Iran trong những tháng qua đủ để chúng tôi rút khỏi NPT. Quyết định cuối cùng chưa được đưa ra, nhưng nó sẽ phụ thuộc vào hành vi của Mỹ", ông Rezaei nói.

Ông Rezaei đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh châu Âu đang thúc đẩy việc thông qua một nghị quyết của Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), nhằm chuyển hồ sơ Iran lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với cáo buộc Tehran không tuân thủ cơ chế thanh sát của IAEA. Tuy vậy, Nga và Trung Quốc đã lên tiếng phản đối động thái này.