Hãng tin Al Jazeera dẫn lời Tổng thống Mỹ Trump ngày 17/9 cho biết: "Tôi đang có một quyết định lớn ở phía trước. Liệu tôi có muốn tiến vào và hủy diệt Iran hay không? Đó là một quyết định quan trọng, nhưng với tôi mọi thứ đều có thể xảy ra".

Tuyên bố trên được đưa ra trước khi ông Trump gặp lãnh đạo Ảrập Xêút, Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE), Qatar, Bahrain, Kuwait và Oman bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York vào tuần tới. Theo giới quan sát, tương lai của cuộc xung đột sẽ là một trong những trọng tâm chính của cuộc gặp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

"Tôi muốn sử dụng cuộc gặp này để đánh giá lập trường của các quốc gia Vùng Vịnh. Tôi muốn biết họ đang ở đâu và đang làm ăn ra sao. Mỹ đã rất bảo vệ họ trong thời gian qua", ông Trump cho hay.

Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Trump chưa tiết lộ liệu ông sẽ đưa ra quyết định về các bước đi tiếp theo trước cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ vào tháng 11 hay sẽ chờ đến khi sự kiện này kết thúc.

Mỹ nêu điều kiện để quan chức Iran dự họp Liên Hợp Quốc

Theo báo Times of Israel, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 17/9 xác nhận việc cho phép các quan chức Iran tới New York để tham dự phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) vào tuần tới.

"Một phái đoàn cấp cao của chính quyền Tehran sẽ được tham dự cuộc họp LHQ. Tuy vậy, giới chức Iran phải chịu các hạn chế đi lại và bị cấm mua hàng xa xỉ cùng một số hàng hóa khác theo chính sách của chúng tôi. Phái đoàn năm nay cũng có quy mô nhỏ hơn năm ngoái", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ thông tin.

Theo "Thỏa thuận về trụ sở LHQ" năm 1947, Mỹ có nghĩa vụ cho phép các nhà ngoại giao nước ngoài tới trụ sở của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, Washington cho biết có thể từ chối cấp thị thực (visa) vì các lý do liên quan đến "an ninh, khủng bố và chính sách đối ngoại".

Giới quan sát nhận định tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ đồng nghĩa với việc các quan chức cấp cao của Tehran như Tổng thống Masoud Pezeshkian và Ngoại trưởng Abbas Araghchi sẽ được cấp visa vào Mỹ.