Theo Al Jazeera, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 18/9 đã thông báo về việc tấn công một tàu chở dầu treo cờ Togo đang tìm cách lưu thông "trái phép" ở eo biển Hormuz.

"Tàu trở dầu mang tên Trend đã bị tấn công và không thể tiếp tục hoạt động vì hỏa hoạn. Con tàu sau đó đã bị bắt giữ vào cuối ngày 17/9. Mọi động thái di chuyển trái phép qua eo biển Hormuz sẽ phải đối mặt với nguy cơ lớn", phía IRGC cho hay.

Cùng ngày, Cơ quan Hoạt động Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cũng thông báo về một tàu chở dầu bị trúng "vật thể bay chưa xác định” ở eo biển Hormuz. Vụ tập kích gây hỏa hoạn trên tàu, song đám cháy đã được dập tắt sau đó. Hiện chưa rõ IRGC và UKMTO có đề cập đến cùng một phương tiện hay không.

Các tàu chở dầu lưu thông ở gần eo biển Hormuz. Ảnh: WANA

Trong tuyên bố ngày 18/9, IRGC khẳng định Iran sẽ tiếp tục duy trì quyền kiểm soát mạnh mẽ đối với tuyến đường thủy huyết mạch ở eo biển Hormuz. Trước đó, một cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran thậm chí còn tuyên bố rằng eo biển Hormuz sẽ đóng cửa cho tới khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rời khỏi nhiệm sở.

Iran cáo buộc Mỹ 'trốn tránh trách nhiệm'

Theo WANA, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi ngày 18/9 đã chỉ trích mạnh mẽ việc Mỹ chính thức rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.

"Lịch sử sẽ không quên những sự việc xảy ra tại Minab và Lamerd. Đó là tội ác chiến tranh, không phải lỗi trong hoạt động tác chiến. Mỹ không thể trốn tránh trách nhiệm bằng cách rút khỏi Hội đồng Nhân quyền", ông Gharibabadi nhấn mạnh.

Vào ngày 17/9, Mỹ đã chính thức chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng Nhân quyền, ngay sau khi một phái bộ điều tra sự thật độc lập của Liên Hợp Quốc cho biết có cơ sở để tin rằng cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào một trường học ở Minab có thể cấu thành tội ác chiến tranh.

"Washington chính thức rút khỏi hội đồng nhân quyền vì cơ quan này đang thúc đẩy luận điệu chống Mỹ, đồng thời tỏ ra quá nhân nhượng đối với các chính quyền bị cáo buộc đàn áp người dân", Bộ Ngoại giao Mỹ thông tin.

Trước đó, Iran đã cáo buộc Mỹ phóng tên lửa vào một trường học ở thành phố Minab vào ngày 28/2, khiến ít nhất 168 học sinh thiệt mạng. Phía Lầu Năm Góc sau đó tuyên bố sẽ tiến hành điều tra các cáo buộc liên quan đến vụ việc này.