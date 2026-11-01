Phía Iran cảnh báo nước này có thể rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) nếu Mỹ nối lại các chiến dịch không kích.

Theo TASS, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei ngày 31/10 đã cảnh báo về khả năng Iran rút khỏi NPT, nhấn mạnh rằng Mỹ phải tôn trọng quyền lợi của Iran chừng nào nước này còn là thành viên của hiệp ước.

"Đến một thời điểm nào đó, Mỹ có thể nối lại các hoạt động không kích và chưa rõ liệu chúng tôi có tiếp tục ở lại NPT sau bất kỳ cuộc xung đột nào trong tương lai hay không. Tuy nhiên, chừng nào còn là thành viên của hiệp ước, Iran có 22 quyền lợi hợp pháp", ông Rezaei cho biết.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei. Ảnh: WANA

Quan chức Iran nhấn mạnh rằng Mỹ phải bảo đảm nước này có thể thực thi tất cả các quyền được NPT quy định trước khi các cuộc thảo luận về chương trình hạt nhân của Tehran có thể bắt đầu. "Nếu Mỹ muốn thảo luận về vấn đề hạt nhân, trước hết chúng tôi sẽ yêu cầu các quyền của mình. Họ phải công nhận những quyền lợi đó trước", ông Rezaei nói.

Cùng ngày 31/10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi thông báo Tehran đã đề xuất rút ngắn thời gian thực hiện kế hoạch mở cửa eo biển Hormuz xuống còn 2 ngày nếu đạt thỏa thuận với Mỹ.

"Ở giai đoạn này, chúng tôi đã đạt được một đề xuất rút ngắn thời gian thực hiện xuống còn 2 ngày. Việc mở lại eo biển Hormuz theo các điều kiện của chúng tôi sẽ mở đường cho việc nối lại đàm phán với Washington về những vấn đề còn tồn đọng", ông Araghchi cho hay.

Điều kiện tiên quyết cho thỏa thuận này là Mỹ phải công nhận tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz mà Iran đã thảo luận với Oman, đồng thời đóng cửa các tuyến hàng hải khác.

Hiện Mỹ chưa đưa ra bình luận chính thức về tuyên bố của giới chức Iran.