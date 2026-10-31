Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa công bố một loạt video ghi lại cảnh các tàu chở dầu phát nổ và bốc cháy sau khi va phải thủy lôi tại eo biển Hormuz.

Tàu chở dầu bốc cháy sau khi trúng thủy lôi. Video: WANA

Các hãng tin WANA và Al Jazeera trích dẫn thông cáo từ IRGC cho hay 4 tàu chở dầu bị trúng thủy lôi trong lúc di chuyển theo tuyến đường chưa được cấp phép qua eo biển Hormuz trong ngày 30/10.

Hai trong 4 tàu đều đang chở hơn 2 triệu thùng dầu. Một tàu sau đó bị bỏ mặc trôi dạt gần lối vào eo biển Hormuz và vẫn đang cháy.

Siêu tàu vận tải chở hơn 2 triệu thùng dầu trúng thủy lôi. Video: WANA

Ngoài ra, IRGC đã chặn 2 tàu chở dầu ở vùng biển phía nam eo biển Hormuz do đi qua các tuyến hàng hải chưa được cấp phép. Theo IRGC, hai tàu này đã tắt toàn bộ hệ thống định vị và xác định vị trí, đồng thời tìm cách rời khỏi eo biển Hormuz với sự hỗ trợ từ phía lực lượng quân sự Mỹ.

IRGC cho biết các tàu di chuyển theo tuyến đường chưa được cấp phép. Video: WANA

Iran nhấn mạnh dù đã nhận được nhiều cảnh báo, các tàu này vẫn phớt lờ chỉ dẫn, tiến vào khu vực không an toàn và sau đó gặp sự cố trước khi bị chặn lại ngoài khơi bờ biển phía nam của eo biển.