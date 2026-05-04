Các hãng thông tấn CNN và Al Jazeera cho hay trong phát biểu đưa ra hôm nay (4/5), Thiếu tướng Ali Abdollahi thuộc Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran khẳng định các lực lượng Tehran “sẽ toàn lực bảo vệ an ninh” tại khu vực eo biển Hormuz.

Lính Mỹ quan sát tàu hàng khi thi hành lệnh phong tỏa hải quân gần eo biển Hormuz. Ảnh: CENTCOM

“Chúng tôi sẽ duy trì và kiểm soát hiệu quả an ninh ở eo biển Hormuz với toàn bộ sức mạnh và thông báo đến tất cả tàu thương mại và tàu chở dầu không được phép đi qua khu vực trên khi không có sự phối hợp với lực lượng Iran đóng quân tại tuyến hàng hải… Chúng tôi cũng cảnh báo bất kỳ lực lượng quân sự nước ngoài nào, nhất là quân đội Mỹ, sẽ hứng đòn tấn công nếu họ có ý định áp sát và tiến vào eo biển Hormuz”, ông Abdollahi nói.

Tướng Abdollahi sau đó nhấn mạnh eo biển Hormuz nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Iran và bất kỳ hành động gây hấn nào của Mỹ “sẽ chỉ khiến tình hình phức tạp thêm và gây nguy hiểm cho tàu thuyền trong khu vực”.

Phát biểu trên được tướng lĩnh Iran đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây thông báo các lực lượng Washington từ ngày 4/5 sẽ hộ tống những con tàu trung lập của nước ngoài đi qua eo biển Hormuz trong một nỗ lực mang tên "Dự án Tự do".