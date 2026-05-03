Trang tin Al Mayadeen dẫn lời Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Nikzad hôm 2/5 cho biết theo kế hoạch được đề xuất, những con tàu “có liên hệ với Israel” sẽ bị cấm đi qua eo biển Hormuz ở mọi thời điểm, trong khi những con tàu đến từ “các quốc gia thù địch” sẽ bị yêu cầu trả tiền bồi thường xung đột.

Binh sĩ Mỹ ngồi trên trực thăng quan sát tàu hàng gần eo biển Hormuz. Ảnh: CENTCOM

Ông Nikzad nói: “Tất cả các tàu thuyền sẽ phải hoạt động theo khuôn khổ pháp lý mới, phải có được giấy phép và sự cho phép chính thức từ các cơ quan chức năng Iran trước khi tiến vào tuyến hàng hải này. Kế hoạch này được triển khai phù hợp với luật pháp quốc tế và có xem xét đến quyền lợi của các nước láng giềng. Iran sẽ không từ bỏ những gì được coi là chủ quyền của mình”.

Tuyên bố trên của Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Nikzad được đưa ra giữa lúc Tehran vừa chuyển đến Mỹ đề xuất 14 điểm liên quan đến việc chấm dứt các hoạt động giao tranh. Đề xuất này không chỉ nêu rõ yêu cầu của Iran, mà còn bao gồm một “lộ trình cụ thể” để hai bên đạt được thỏa thuận.

Tình hình ở eo biển Hormuz đã bùng phát căng thẳng kể từ khi Mỹ phát động chiến dịch quân sự “Cơn cuồng nộ dữ dội” chống Tehran vào cuối tháng 2. Mọi chuyện càng xấu đi sau khi Washington giữa tháng trước cho áp lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran gần eo biển Hormuz.