Eo biển Hormuz nhìn từ trên cao. Ảnh: Middle East Monitor

Hãng tin CNN và Anadolu dẫn lời người đứng đầu nước Mỹ cho biết hôm 3/5: "Các quốc gia trên khắp thế giới, hầu hết không liên quan tới tranh chấp ở Trung Đông, đã yêu cầu Mỹ giải cứu các tàu bị mắc kẹt ở eo biển then chốt. Họ chỉ là người ngoài cuộc trung lập và vô tội... Vì lợi ích của Iran, Trung Đông và Mỹ, chúng tôi đã thông báo với các nước đó là Mỹ sẽ hướng dẫn tàu của họ an toàn ra khỏi các tuyến đường thủy bị hạn chế để có thể tự do và thuận lợi tiếp tục công việc".

Ông Trump tuyên bố đã chỉ thị cho các đại diện của Mỹ thông báo với các quốc gia rằng Washington sẽ nỗ lực tốt nhất để hướng dẫn tàu và thủy thủ đoàn của họ ra khỏi luồng hàng hải bị hạn chế. Ông nói các tàu sẽ không quay trở lại cho đến khi khu vực đó an toàn cho việc lưu thông.

Ông Trump đặt tên cho sáng kiến ​​này là "Dự án Tự do" và cho biết nhiều tàu bị mắc kẹt đang thiếu lương thực và các nhu yếu phẩm cần thiết khác để duy trì sức khỏe cho thủy thủ đoàn đông đảo.

Tổng thống Mỹ tuyên bố, động thái trên được thực hiện vì mục đích nhân đạo và bất kỳ sự can thiệp nào vào nỗ lực này sẽ “phải được xử lý mạnh tay”.

Theo ông Trump, các đại diện của ông đang tham gia các cuộc thảo luận rất tích cực với Iran để có thể dẫn đến điều gì đó tích cực cho tất cả mọi người. Iran không phản ứng ngay lập tức với tuyên bố này.

Thông báo được đưa ra khi ông Trump nói với hãng truyền thông Kan News của Israel là ông đã nghiên cứu đề xuất chấm dứt xung đột của Iran và thấy không thể chấp nhận được.