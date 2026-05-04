Theo đài RBC, Tổng thư ký Hiệp hội các công ty vận tải và dịch vụ biển Iran Masoud Palmeh ngày 3/5 khẳng định lệnh phong tỏa hàng hải của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump với Tehran hầu như không có tác dụng.

"Hoạt động cảng biển của Iran vẫn đang tiếp tục nhờ sự phối hợp giữa chính phủ và khu vực tư nhân. Không có sự đình trệ nào kể từ khi Washington ra lệnh phong tỏa đối với Iran. Toàn bộ hoạt động tàu ra vào cũng như bốc dỡ hàng hóa vẫn đang diễn ra đều đặn. Trong mọi trường hợp, các cảng của Iran chưa bao giờ đóng cửa", ông Palmeh cho biết.

Chiến hạm của Mỹ hộ tống một tàu chở hàng ở Trung Đông. Ảnh: CENTCOM

Cũng theo ông Palmeh, việc Iran có hàng nghìn kilomet đường biên giới trên bộ và trên biển, kết nối trực tiếp với 12 quốc gia láng giềng đã giúp nước này vượt qua các biện pháp phong tỏa của Mỹ. "Tất nhiên là có một số trở ngại trong việc lưu thông của tàu thuyền, nhưng chúng tôi đã chuyển sang các tuyến hàng hải và đường bộ khác để duy trì khối lượng hoạt động thương mại", quan chức Iran nói.

Trong khi đó, kế hoạch hộ tống tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz của Mỹ vẫn đang đối mặt nhiều sự nghi ngại khi chưa có kế hoạch triển khai rõ ràng. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), hải quân nước này sẽ huy động nhiều tàu khu trục và hơn 100 máy bay cho nhiệm vụ này, nhưng vai trò cụ thể của chúng trong việc điều phối hoạt động hàng hải chưa được làm rõ.

"Dường như chính quyền Tổng thống Trump muốn tăng cường sự hiện diện quân sự ở Hormuz để tạo cảm giác 'an toàn' cho tàu thuyền, chứ không bảo vệ trực tiếp từng tàu. Biện pháp triển khai có thể bao gồm việc bố trí một số tàu khu trục Mỹ tại khu vực, kết hợp với các hoạt động tuần tra trên không nhằm phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa, bao gồm xuồng cao tốc có khả năng tấn công tàu thương mại", chuyên gia hàng hải Jennifer Parker nói với hãng tin CNN.