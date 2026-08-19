Trong một tuyên bố được hãng tin Fars của Iran đăng tải hôm nay (19/8), Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Ali Abdollahi cho biết sự hiện diện của số lượng lớn máy bay quân sự, đặc biệt là các máy bay tiếp nhiên liệu, của Mỹ tại các căn cứ trong khu vực là điều khó có thể giải thích nếu các nước sở tại không hay biết.

Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran Ali Abdollahi. Ảnh: Tasnim

"Chúng tôi cảnh báo mọi hành động hỗ trợ và tạo điều kiện cho quân đội Mỹ đều bị coi là hành động tham gia cùng lực lượng quân sự Mỹ chống Iran", ông Abdollahi nói.

Kể từ khi Mỹ và Israel phát động các chiến dịch tấn công quân sự nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2, Tehran đã đáp trả bằng cách phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tập kích các mục tiêu Mỹ khắp Vùng Vịnh và Trung Đông, khiến cơ sở hạ tầng của một số nước trong khu vực cũng bị hư hại.

Mới đây, Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) thông báo đình chỉ mọi hoạt động trao đổi thương mại và giao dịch tài chính với Iran sau khi phát hiện 2 tên lửa đạn đạo của Tehran nhắm vào nước này. Iran đã bác bỏ cáo buộc, đồng thời tố ngược động thái của UAE "vi phạm nguyên tắc láng giềng tốt đẹp và cản trở các nỗ lực nhằm xây dựng lòng tin và ngăn chặn tình trạng bất ổn an ninh leo thang trong khu vực".

Theo hãng tin Al Jareeza, cùng ngày 19/8, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội Iran và cũng là trưởng đoàn đàm phán của nước này với Mỹ, đã đến thăm Iraq.

Phát biểu tại nơi Tướng Qassem Soleimani, tư lệnh quyền lực của Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thiệt mạng trong một vụ ám sát của Mỹ ở Iraq năm 2020, ông Ghalibaf nói: "Chuyến thăm Iraq hôm nay nhằm mục đích củng cố trật tự mới trong khu vực và thúc đẩy hợp tác lẫn nhau giữa tất cả các quốc gia trong khu vực, mà không có sự can thiệp của các cường quốc nước ngoài”.

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh các quốc gia Hồi giáo trong khu vực cần nỗ lực thiết lập "các mối quan hệ và sự tương tác sâu sắc về an ninh", được củng cố bằng sự hợp tác kinh tế bền vững. "Cộng hòa Hồi giáo Iran hoàn toàn sẵn sàng hiện thực hóa mô hình khu vực này", ông Ghalibaf nói thêm.