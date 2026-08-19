UAE cáo buộc tên lửa Iran nhắm vào nước này. Ảnh: WANA

Hãng tin WANA dẫn lời Giám đốc truyền thông chiến lược của Bộ Ngoại giao UAE cho biết việc đình chỉ diễn ra cho tới khi có thông báo mới. Hiện chưa có thêm thông tin về quyết định trên.

Tuy nhiên, động thái này được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng UAE và Cơ quan Quản lý khẩn cấp, khủng hoảng và thảm họa quốc gia (NCEMA) thông báo đã phát hiện 2 tên lửa đạn đạo của Iran dường như nhằm vào hoạt động hàng hải.

Quân đội UAE cho biết một quả rơi trong vùng lãnh hải của nước này, trong khi quả thứ hai rơi ở bên ngoài. Ngay sau khi quân đội đưa ra đánh giá đối với vụ tấn công được cho đã xảy ra, Bộ Ngoại giao UAE thông báo tạm dừng mọi hoạt động thương mại và giao dịch với Iran vì vụ việc.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei bày tỏ sự tiếc nuối trước những cáo buộc, cho rằng động thái của UAE là hành vi vi phạm nguyên tắc láng giềng tốt đẹp và cản trở các nỗ lực đang diễn ra nhằm xây dựng lòng tin trong khu vực, đồng thời ngăn chặn tình trạng bất ổn an ninh leo thang.

Theo WANA, ông Baghaei kêu gọi các bên trong khu vực thận trọng và cáo buộc tình hình đang trở nên phức tạp vì “các hành động xấu xa đang diễn ra của Mỹ và Israel” nhằm vào hòa bình và an ninh khu vực. Ông đặc biệt đề cập đến lịch sử của nhiều “chiến dịch cờ giả”. Quan chức này cũng kêu gọi tất cả các bên không đưa ra những cáo buộc vô căn cứ nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran.