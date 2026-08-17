Đài truyền hình SNN của Iran dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf phát biểu hôm 16/8: "Đây là thất bại toàn diện và lớn nhất của Mỹ và Israel. Tôi xin khẳng định từ tận đáy lòng rằng chúng ta (Iran) thực sự đã thắng cuộc xung đột này”.

Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán của Iran Mohammad Bagher Ghaliba. Ảnh: NurPhoto

Ông Ghalibaf không nêu cụ thể những mục tiêu nào ông tin Mỹ và Israel đã không đạt được kể từ khi phát động các chiến dịch quân sự chống Iran hồi cuối tháng 2.

Theo đài CNN, những mục tiêu chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đề ra bao gồm buộc Iran đầu hàng hoàn toàn, thay đổi chế độ, ngăn chặn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân và chấm dứt sự ủng hộ đối với các lực lượng ủy nhiệm tại Trung Đông như nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah ở Lebanon.

Iran “thề” đáp trả chiến lược bóp nghẹt nền kinh tế của ông Trump

Hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran hôm nay (17/8) đưa tin Tehran dự định hành động sau khi Tổng thống Mỹ Trump làm rõ rằng việc gây áp lực kinh tế là một phần trong chiến lược mới nhất của Washington.

Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Reza Aref đã chỉ đạo "tăng cường giám sát thị trường và các cơ quan thanh tra cần xử lý nghiêm các hành vi tăng giá bất hợp lý, bán thiếu trọng lượng cũng như đầu cơ tích trữ hàng hóa”. Ông Aref cũng tuyên bố một cơ quan trung ương giám sát thị trường của Iran sẽ bắt đầu bằng việc đưa ra hướng dẫn và sẽ chuyển sang các biện pháp pháp lý nếu những hành vi vi phạm vẫn tiếp diễn.

Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với đài Newsmax rằng Mỹ sẽ áp dụng các biện pháp "chưa từng có tiền lệ" chống Iran, ám chỉ Washington sẽ tiếp tục cô lập quốc gia Hồi giáo về mặt kinh tế và phong tỏa các cảng biển của họ.

Ông Bessent đưa ra tuyên bố này sau khi Tổng thống Trump phát tín hiệu về kế hoạch bóp nghẹt nền kinh tế Iran. "Chúng tôi chỉ đang đàm phán một phần với Iran. Chúng tôi chỉ đang quan sát Iran với tình trạng lạm phát phi mã và thực tế là họ không còn tiền", ông Trump nói.