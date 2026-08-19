Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, cuộc tập trận Lá chắn tự do Ulchi (UFS) hàng năm, khai mạc vào ngày 17/8 và ban đầu từng dự kiến kéo dài 10 ngày, hiện sẽ kết thúc vào ngày 21/8, tức là giảm gần một nửa thời gian so với kế hoạch ban đầu.
“Hàn Quốc và Mỹ đã quyết định điều chỉnh một phần thời gian và quy mô tập trận theo yêu cầu của Mỹ. Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí thảo luận và triển khai các biện pháp khác nhau trong thời gian tới nhằm đạt được mục tiêu của cuộc tập trận UFS cũng như thiết lập thế trận phòng thủ chung vững chắc”, các lãnh đạo liên quân cho hay trong một tuyên bố hôm nay (19/8).
Hãng tin CNN cho biết đã liên hệ với Lầu Năm Góc để yêu cầu bình luận về diễn biến trên.
Quyết định sửa đổi ngày bế mạc cuộc tập trận UFS được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16/8 tuyên bố đã yêu cầu Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth giảm các cuộc diễn tập quân sự chung với đồng minh Hàn Quốc, viện dẫn lý do về gánh nặng chi phí cũng như mối quan hệ tốt đẹp giữa ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.
Washington và Seoul thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận chung và Hàn Quốc là nơi đặt Trại Humphreys, cơ sở quân sự lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài với hàng chục nghìn quân nhân cùng gia đình đang đồn trú.