“Hãy theo dõi để biết thêm thông báo vào tuần tới vì chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp chưa từng thấy trong lịch sử cô lập kinh tế đối với một quốc gia. Đó sẽ là sự kết hợp giữa cô lập kinh tế chưa từng thấy trên thế giới và việc tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz, ngăn chặn mọi thứ ra vào các cảng của Iran”, ông Bessent nói trong một cuộc phỏng vấn với chương trình “Rob Schmitt Tonight” của kênh Newsmax hôm 13/8.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: EPA/Bloomberg

Bộ trưởng Tài chính Mỹ thừa nhận cuộc xung đột với Iran đã dẫn tới “sự tăng đột biến tạm thời về giá năng lượng”, nhưng khẳng định Mỹ “sẽ vượt qua được giai đoạn này và giá sẽ giảm xuống".

Theo hãng tin CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cho biết ông có kế hoạch bóp nghẹt nền kinh tế Iran.

“Chúng tôi đang giữ kín chuyện này. Chúng tôi chỉ đang đàm phán một phần với họ. Chúng tôi chỉ đang theo dõi Iran với tình trạng lạm phát khổng lồ và thực tế là họ không có tiền”, ông Trump cuối tuần trước tuyên bố với hãng thông tấn Axios.

Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ hôm nay (14/8) nhắm mục tiêu trừng phạt vào các cá nhân, công ty thu đổi ngoại tệ và các doanh nghiệp ở một số quốc gia bị Washington cáo buộc đã giúp Ngân hàng Shahr của Iran chuyển hàng trăm triệu USD một cách bí mật.

Bộ Tài chính Mỹ cho hay đây là những lệnh trừng phạt thứ 8 trong năm nay nhằm vào các thực thể bị cáo buộc thuộc “hệ thống ngân hàng ngầm” của Iran trong chiến dịch gây “áp lực tối đa” của Washington.