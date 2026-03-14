Tờ Kyiv Independent đưa tin, nhà máy lọc dầu trên là một trong những cơ sở chế biến dầu lớn nhất ở miền nam Nga, sản xuất xăng, dầu diesel, khí ngưng tụ, cặn dầu nặng và lưu huỳnh.

Cư dân địa phương cho biết đã nghe thấy hàng chục tiếng nổ vào khoảng 1h sáng nay (14/3 giờ địa phương) khi hệ thống phòng không được kích hoạt và còi báo động vang lên khắp khu vực.

Chính quyền địa phương cho hay, mảnh vỡ UAV từ vụ tấn công rơi xuống đã làm hư hại một số khu vực của nhà máy lọc dầu song không gây ra thương vong. Kiev xác nhận các UAV của nước này "đã đánh trúng mục tiêu".

Nhà máy Afipsky xử lý khoảng 6,25 triệu tấn dầu thô mỗi năm, chiếm khoảng 2% sản lượng lọc dầu của Nga và nhiều lần là mục tiêu của các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine trước đây.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, đêm qua hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 87 UAV của Ukraine trên nhiều khu vực. Nhà chức trách Nga cũng báo cáo về một vụ tấn công riêng rẽ của UAV Ukraine nhằm vào cảng Kavkaz ở vùng Krasnodar Krai, khiến 3 người bị thương và một tàu kỹ thuật bị hư hại.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận vụ tấn công và cho biết cơ sở hạ tầng của cảng đã bị hư hại. Cảng Kavkaz, nằm trên mũi Chushka thuộc eo biển Kerch, là một trong những cảng hành khách lớn nhất của Nga.

Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công sâu vào các cơ sở quân sự và công nghiệp ở Nga, chủ yếu dựa vào UAV phát triển trong nước. Kiev tiếp tục leo thang chiến dịch chống lại cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga, một nguồn thu chính của Moscow.