Theo báo Kyiv Independent, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi ngày 14/3 đã làm rõ quan điểm của Kiev sau khi Iran tuyên bố "coi lãnh thổ Ukraine là mục tiêu hợp pháp".

"Đó là một lời cảnh báo vô lý. Iran đã hỗ trợ các hành động chống lại người Ukraine trong nhiều năm qua, khi họ trực tiếp cung cấp UAV cho Nga. Việc một chế độ đe dọa Ukraine, viện dẫn quyền tự vệ được quy định tại Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc là không phù hợp. Nó giống như việc nghe một tội phạm đang biện minh cho hành động của mình bằng bộ luật hình sự", ông Tykhyi cho biết.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi. Ảnh: Bộ Ngoại giao Ukraine

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia của Quốc hội Iran Ebrahim Azizi đã cảnh báo việc Ukraine cung cấp vũ khí đánh chặn cho Mỹ và các quốc gia Trung Đông. "Kiev đã tham gia vào cuộc xung đột. Theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, họ đã biến toàn bộ lãnh thổ của mình thành mục tiêu hợp pháp của Iran", ông Azizi nói.

Cùng ngày 14/3, đại diện ngoại giao Iran tại Ukraine Shahriar Amouzegar cáo buộc Kiev "đang muốn phô trương năng lực" và khẳng định Tehran sẽ vô hiệu hóa toàn bộ nỗ lực của Ukraine.

"Sự hiện diện của Ukraine trong cuộc xung đột này thực sự không có ý nghĩa gì đối với chúng tôi. Đó chỉ là một cử chỉ phô trương, chúng tôi có đủ công nghệ để ngăn chặn hành động của họ", ông Amouzegar nhấn mạnh.

Trong thời gian gần đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần nói về việc Mỹ và các quốc gia Vùng Vịnh đề nghị Kiev giúp chống lại UAV cảm tử Shahed của Iran, khí tài có nhiều điểm tương đồng với mẫu UAV Geran của Nga.

Tại cuộc phỏng vấn ngày 13/3 với hãng tin Bloomberg, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll tiết lộ Washington đã triển khai 10.000 UAV đánh chặn do Ukraine phát triển tới Trung Đông nhằm đối phó với UAV của Iran mà không phải sử dụng các hệ thống phòng thủ tên lửa đắt tiền. Tuy nhiên, Tổng thống Trump trước đó lại tuyên bố "Mỹ không cần sự hỗ trợ của Ukraine trong việc chống lại UAV".