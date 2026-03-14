Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, quân đội Hàn Quốc đã phát hiện khoảng 10 quả tên lửa đạn đạo được phóng đi từ khu vực Sunan, Triều Tiên lúc 13h20 trưa 14/3 (tức 11h20 trưa giờ Hà Nội).

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Tuyên bố từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) viết: “Quân đội chúng tôi duy trì tư thế sẵn sàng, trong khi vẫn chia sẻ sát sao thông tin về tên lửa đạn đạo của Triều Tiên với Mỹ và Nhật Bản trong bối cảnh tăng cường giám sát nhằm ngăn chặn các cuộc phóng bổ sung”.

Kênh Kyodo News dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản sau đó xác nhận Triều Tiên đã phóng một số tên lửa vào vùng biển phía tây nước này và những tên lửa đó “có vẻ như đã rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản”. Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi trong chiều 14/3 đã chỉ thị các cơ quan liên quan thu thập thông tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, cũng như đảm bảo an toàn cho máy bay và tàu thuyền hoạt động trong khu vực.

Được biết, vụ phóng tên lửa lần này diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc hôm 9/3 đã tổ chức cuộc tập trận quân sự “Lá chắn Tự do” với sự tham gia của hàng chục nghìn binh sĩ. Dù Washington và Seoul nhiều lần khẳng định những cuộc tập trận như vậy chỉ mang tính chất tự vệ, nhưng Bình Nhưỡng coi các hoạt động này là “sự mô phỏng hoạt động xâm lược”.