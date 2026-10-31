Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 30/10 đã phê duyệt thương vụ bán 500 tên lửa Patriot PAC-3 cùng các thiết bị liên quan cho Ukraine với chi phí ước tính là 2,1 tỷ USD.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo quá trình bàn giao số tên lửa này có thể mất "vài năm". Hãng BBC dẫn tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các tên lửa đánh chặn PAC-3 tiên tiến sẽ được các đồng minh của Kiev tại châu Âu và Canada "tài trợ hoàn toàn".

Hệ thống tên lửa Patriot. Ảnh: Global Look Press

Tối 30/10, ông Zelensky một lần nữa kêu gọi Mỹ đẩy nhanh việc bàn giao các hệ thống Patriot cho Ukraine. Đây là loại vũ khí duy nhất có hiệu quả trong việc đánh chặn các tên lửa đạn đạo của Nga.

Động thái mới nhất của Washington diễn ra sau tranh cãi giữa ông Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi đầu tháng này, khi Washington nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Moscow trong khuôn khổ thỏa thuận nhằm bảo đảm nguồn cung dầu diesel từ Nga.

Trong tuyên bố hôm 30/10, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: "Thương vụ bán vũ khí được đề xuất này sẽ hỗ trợ các mục tiêu chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ thông qua việc tăng cường an ninh cho một quốc gia đối tác, vốn là nhân tố thúc đẩy ổn định chính trị và kinh tế tại châu Âu".

Bộ Ngoại giao Mỹ thông tin thêm: "Ukraine sẽ thanh toán thương vụ mua sắm bằng các khoản đóng góp từ Canada, Đức và Na Uy thông qua chương trình JUMPSTART cùng nguồn ngân sách quốc gia được tài trợ bằng khoản vay hỗ trợ Ukraine của Liên minh châu Âu (EU)".

Tuyên bố nêu rõ tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ sẽ là "nhà thầu chính", đồng thời khẳng định "không có ngân sách nào của Mỹ được sử dụng trong thương vụ này".

Đầu tuần này, ông Zelensky tuyên bố Ukraine đã phải chờ gần một tháng để Mỹ phê duyệt việc cung cấp những tên lửa thiết yếu, trong bối cảnh kho dự trữ của nước này đang cạn kiệt nghiêm trọng. Trong bài đăng trên mạng xã hội X vào cuối ngày 30/10, nhà lãnh đạo Ukraine hoan nghênh thông báo của Mỹ nhưng nhấn mạnh Kiev cần các tên lửa Patriot "ngay lúc này".