Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết nước này đã cử 3 tàu chở dầu diesel tới Mỹ theo thỏa thuận đạt được giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Hãng tin RT dẫn thông báo ngày 22/10 của ông Novak cho hay các tàu đang trên đường tới bờ biển phía đông Đại Tây Dương và phần lớn nguồn cung nhiên liệu bổ sung có thể đến từ tập đoàn năng lượng khổng lồ Rosneft của Nga.

Trạm bốc dỡ dầu ở Nga. Ảnh: Sputnik

“Theo các thỏa thuận đã được công bố trước đó nhằm bổ sung nguồn cung cho thị trường dầu diesel toàn cầu, Nga sẽ bảo đảm cung cấp thêm dầu diesel cho các thị trường thế giới và Mỹ”, ông Novak nói.

Moscow đã nới lỏng các hạn chế xuất khẩu dầu diesel, cho phép các doanh nghiệp Nga xuất khẩu tối đa 500.000 tấn nhiên liệu ra thị trường quốc tế trong tháng 10, đồng thời bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu trong nước. Các lô hàng được thu xếp với sự hỗ trợ đáng kể của Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), do ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên kinh tế của Tổng thống Putin, đứng đầu.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trước đó thông báo các chuyến hàng tiếp theo sẽ được duy trì thường xuyên. Ông Peskov xác nhận tàu chở dầu đầu tiên đã khởi hành tới bên mua nhưng không tiết lộ danh tính con tàu.

Các tổ chức theo dõi hàng hải xác định một trong những tàu chở dầu là Agioi Fanendes, treo cờ Malta và chở khoảng 40.000 tấn dầu diesel. Tàu đã rời cảng Primorsk của Nga trên biển Baltic và đang hướng tới New York, với thời gian dự kiến đến nơi là ngày 7/11.

Theo tổ chức TankerTrackers, tổng cộng có 3 tàu đã nhận dầu diesel tại các cảng của Nga và khai báo Mỹ là điểm đến. Tuy nhiên, danh tính các tàu cũng như cảng dỡ hàng cuối cùng của chúng vẫn chưa được công bố chính thức.

Các chuyến hàng được triển khai sau cuộc điện đàm ngày 9/10 giữa ông Putin và ông Trump. Sau cuộc điện đàm, Tổng thống Mỹ thông báo Nga sẽ lập tức cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel, tiếp đó là 500.000 tấn trong tháng 11, thêm 1 triệu tấn trong thời gian ngắn sau đó và có thể tiếp tục cung cấp tùy thuộc vào năng lực lọc dầu.

Thỏa thuận được đưa ra trong bối cảnh ông Trump chịu sức ép ngày càng lớn trong việc phải giảm giá nhiên liệu trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ vào ngày 3/11.

Nga từ lâu đã là nước xuất khẩu dầu diesel lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ, chiếm khoảng 10% tổng lượng xuất khẩu toàn cầu. Bất kỳ gián đoạn nào trong nguồn cung từ Nga có thể đẩy giá cả tăng cao ngay cả tại các quốc gia không trực tiếp nhập khẩu nhiên liệu này.