Chiều nay, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, VietNamNet đặt câu hỏi đến người phát ngôn đề nghị cho biết, trước tình hình tàu thuyền của nhiều nước chưa thể đi qua eo biển Hormuz, vậy Việt Nam có làm việc với các bên trong đó có phía Iran để tạo thuận lợi cho các tàu, đặc biệt là tàu chở dầu được lưu thông thuận lợi.

Trả lời câu hỏi trên, người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, kể từ khi xảy ra xung đột, Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở khu vực Trung Đông theo dõi sát tình hình sở tại, thường xuyên cập nhật thông tin, duy trì liên lạc với các tàu và thuyền viên có tuyến hàng hải tại khu vực này và sẵn sàng các biện pháp hỗ trợ trong trường hợp cần thiết. Cho đến nay, các tàu và thuyền Việt Nam vẫn an toàn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Minh Nhật

Người phát ngôn cho biết thêm, ngay từ đầu cuộc xung đột khi tàu thuyền Việt Nam gặp khó khăn tại eo biển Hormuz, Bộ Ngoại giao đã và đang tích cực trao đổi, thúc đẩy các bên liên quan bảo đảm an ninh, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho các tàu và thuyền viên đi qua eo biển.

Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Bộ Xây dựng làm việc với Đại sứ quán Iran tại Hà Nội và Bộ Ngoại giao Iran để đề nghị phía Iran tạo điều kiện có các biện pháp hỗ trợ, bảo đảm an toàn cho tàu và lao động Việt Nam được rời khỏi khu vực eo biển Hormuz an toàn trong thời gian sớm nhất.

"Hiện nay, trên cơ sở đề nghị của phía Việt Nam, các cơ quan chức năng của Iran đang triển khai các thủ tục liên quan đến việc di chuyển của tàu Việt Nam.

Các cơ quan chức năng của Việt Nam đang cùng với doanh nghiệp, chủ tàu chuẩn bị các thủ tục cần thiết tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng sở tại về yêu cầu kỹ thuật liên quan để tàu hàng và thuyền viên Việt Nam được di chuyển trong thời gian sớm nhất, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn cho người và tàu", người phát ngôn thông tin.

Liên quan đến quan điểm của Việt Nam về bảo đảm tự do an toàn hàng hải, bà Hằng nêu rõ, Việt Nam luôn quan tâm đến vấn đề bảo đảm tự do an ninh, an toàn hàng hải trên các vùng biển và khẳng định quan điểm nhất quán về tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế trong việc bảo đảm an ninh an toàn hàng hải vì hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển.

Việt Nam triển khai các hoạt động ngoại giao năng lượng ở cấp cao

Người phát ngôn chia sẻ, trước tình hình gia tăng căng thẳng tại khu vực Trung Đông, các cơ quan bộ, ngành trong đó có Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài đã nhận thức rõ trách nhiệm, chủ động, khẩn trương, quyết liệt thực hiện các chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo Đảng, Nhà nước để giảm thiểu các tác động của cuộc xung đột đến Việt Nam.

Bộ Ngoại giao cùng với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan theo dõi, đánh giá, dự báo thường xuyên, kịp thời và có nhiều báo cáo đánh giá tình hình, tham mưu các biện pháp để không bị động, bất ngờ và kịp thời ứng phó và triển khai ngay khi xung đột xảy ra.

Đồng thời, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam theo dõi sát và triển khai các nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình căng thẳng. Đến nay, tất cả các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại địa bàn xung đột đều bám trụ địa bàn, thường xuyên cung cấp thông tin và thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền, đặc biệt là công tác bảo hộ công dân.

Trong phạm vi chức năng, Bộ Ngoại giao đã chủ động thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến tình hình, điều chỉnh chính sách của các nước để kịp thời kiến nghị Chính phủ có các giải pháp ứng phó trong điều hành kinh tế vĩ mô, điều hành về năng lượng. Bộ cũng phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các bộ, ngành trao đổi với các đối tác để tăng cường quan hệ hợp tác thương mại đầu tư phối hợp hỗ trợ lẫn nhau ứng phó với tình hình hiện nay.

"Việt Nam đã triển khai các hoạt động ngoại giao năng lượng ở cấp cao cũng như các cấp. Bộ Ngoại giao đã yêu cầu các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài chủ động làm việc với các cơ quan chức năng, doanh nghiệp sở tại, doanh nghiệp nước ngoài để đóng góp cho nỗ lực này.

Thời gian tới, Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành, cơ quan liên quan để nỗ lực thực hiện nhiệm vụ theo hướng này", bà Hằng khẳng định.