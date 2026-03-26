Ngày 25/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin, Thủ đô Moscow.

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Việt Nam luôn là người bạn chân thành, đối tác quan trọng của Nga tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và coi trọng việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Việt Nam.

Tổng thống cho rằng chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính - lãnh đạo chủ chốt đầu tiên của Việt Nam thăm Nga sau Đại hội 14 - có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc duy trì và thúc đẩy hợp tác song phương.

Đồng thời, Tổng thống Putin đánh giá cao và trân trọng những đóng góp to lớn và tình cảm của Thủ tướng Phạm Minh Chính dành cho quan hệ hai nước, khẳng định Thủ tướng Phạm Minh Chính luôn là người bạn thân thiết của Nga, là người đồng chí tin cậy.

Nga sẵn sàng thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, mong muốn mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới, phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam. Nga có thế mạnh như năng lượng mới, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, y tế, đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga. Việt Nam mong muốn cùng Nga ngày càng làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, phát huy truyền thống tốt đẹp sẵn có, khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế của mỗi nước, thúc đẩy hợp tác trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, phục vụ mục tiêu phát triển của mỗi quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Tổng thống Vladimir Putin là người bạn lớn, có nhiều đóng góp to lớn cho quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Liên bang Nga, thúc đẩy quan hệ giữa hai nước ngày càng gắn bó và phát triển.

Thủ tướng bày tỏ hài lòng về đà phát triển tích cực của quan hệ song phương thời gian qua, đặc biệt là kết quả chuyến thăm chính thức Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm (tháng 5/2025) và cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin ngay sau khi kết thúc Đại hội Đảng 14, góp phần định hướng chiến lược và tạo xung lực mới cho hợp tác giữa hai nước.

Hai lãnh đạo đã thông tin cho nhau về tình hình và định hướng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước.

Thời gian qua, với sự nỗ lực của Chính phủ hai nước, các bộ, ngành, địa phương, quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam - Liên bang Nga phát triển hết sức tốt đẹp.

Xem xét miễn thị thực cho công dân Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Vladimir Putin đã trao đổi sâu rộng về nhu cầu, tiềm năng của mỗi nước, xác định những lĩnh vực trọng tâm, định hướng lớn trong hợp tác song phương thời gian tới nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga, coi đây là ưu tiên chiến lược lâu dài của cả hai nước.

Hai bên nhất trí cao về việc cần tiếp tục củng cố tin cậy chính trị; duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, trong đó có Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật, đồng thời nghiên cứu, thiết lập các cơ chế hợp tác mới.

Hai bên cam kết đẩy mạnh hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước sang kinh doanh và đầu tư; thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng; tập trung tháo gỡ các rào cản về thể chế, thanh toán, vận tải; hướng tới nâng cao kim ngạch thương mại song phương theo hướng cân bằng, bền vững.

Hai bên xác định hợp tác năng lượng - dầu khí, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển cơ sở hạ tầng là những lĩnh vực trọng tâm phù hợp với nhu cầu phát triển của mỗi nước.

Đánh giá cao nỗ lực của cả hai nước, trong đó có hai Chính phủ, trong việc kết thúc đàm phán, ký kết Hiệp định xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại Việt Nam trên cơ sở bảo đảm an toàn, hiệu quả và tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định đây là hướng hợp tác quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển bền vững.

Tổng thống cho biết sẽ chỉ đạo Chính phủ Nga khẩn trương triển khai các bước tiếp theo, sớm khởi động dự án, để dự án trở thành biểu tượng mới cho tình hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga trong kỷ nguyên mới.

Hai bên ủng hộ các doanh nghiệp năng lượng, dầu khí của hai nước tăng cường hợp tác, mở rộng đầu tư và hoạt động trên lãnh thổ của nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Hai bên cho rằng cần tăng cường hợp tác lĩnh vực kỹ thuật quân sự, an ninh, khoa học - công nghệ. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao nền khoa học cơ bản cũng như các công nghệ vượt trội của Liên bang Nga, một trong những quốc gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này. Thủ tướng đề nghị, trên cơ sở kinh nghiệm hợp tác trong Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, hai bên chú trọng, tăng cường hợp tác khoa học cơ bản, công nghệ mới, công nghệ cao, y sinh và hàng không vũ trụ.

Hai bên nhất trí cần đẩy mạnh giao lưu nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi về đi lại cho công dân của hai nước, qua đó thúc đẩy du lịch, thu hút thêm khách du lịch Nga tới Việt Nam và khách du lịch Việt Nam tới Nga.

Tổng thống Putin giao Bộ Ngoại giao Nga xem xét miễn thị thực cho công dân Việt Nam. Hai bên thống nhất tăng cường học bổng cho sinh viên Việt Nam để tăng số lượng du học sinh Việt Nam tại Nga.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng mời Tổng thống Vladimir Putin thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp. Tổng thống Vladimir Putin vui vẻ nhận lời.

Hai lãnh đạo chia sẻ quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc, ASEAN; đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.