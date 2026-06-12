Căng thẳng giữa Washington và Tehran đã leo thang trong những ngày gần đây bất chấp thỏa thuận ngừng bắn trên danh nghĩa được ký kết vào tháng 4. Mỹ đã phát động các cuộc tấn công vào Iran hôm 10/6 sau khi một máy bay trực thăng AH-64 Apache của nước này bị mất tích gần eo biển Hormuz, sự cố bị Washington đổ lỗi cho Tehran. Iran đã phủ nhận trách nhiệm về vụ việc và đáp trả bằng một loạt tên lửa nhắm vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Theo đài RT, trong một bài đăng trên mạng Truth Social hôm 11/6, Tổng thống Mỹ Trump cho biết các “vụ tấn công và ném bom theo kế hoạch” đã bị hủy bỏ do các cuộc đàm phán “đã được đưa lên cấp cao nhất của giới lãnh đạo Iran và được chấp thuận”. Ông Trump nói “các cuộc thảo luận và những điều khoản cuối cùng” đã được tất cả các bên liên quan, bao gồm Mỹ, Israel, Ảrập Xêút và một số quốc gia khu vực khác nhất trí.

Tuy nhiên, lãnh đạo Nhà Trắng nói thêm Mỹ “sẽ vẫn duy trì đầy đủ” việc phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran ở eo biển Hormuz.

Trước đó cùng ngày, tổng thống Mỹ đã tuyên bố sẽ giáng một đòn “rất mạnh vào Iran tối nay” và “vào một thời điểm nào đó” sẽ tìm cách chiếm đảo Kharg và các cơ sở hạ tầng dầu mỏ khác của Tehran, đồng thời khẳng định Washington có thể “kiểm soát hoàn toàn thị trường dầu khí của Iran”.

Sau đó, trả lời phỏng vấn của phóng viên tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng vào tối 11/6, ông Trump thông báo lãnh tụ tối cao mới của Iran ủng hộ thỏa thuận với Mỹ. Hãng tin CNN dẫn lời Tổng thống Mỹ nói Tehran “về mặt nguyên tắc” đã đồng ý cho phép Washington tiếp cận vật liệu hạt nhân và ngừng theo đuổi vũ khí hạt nhân.

Ông Trump cũng ca ngợi “một bản ghi nhớ rất mạnh mẽ”, đồng thời tiết lộ Mỹ sẽ chấm dứt lệnh cấm vận Iran ngay lập tức sau khi thỏa thuận được ký kết.

“Họ sẽ không có vũ khí hạt nhân, họ đã đồng ý với điều đó - sẽ không có, đó là toàn bộ lý do. Họ sẽ không chỉ không có vũ khí hạt nhân, mà họ sẽ không mua, phát triển dưới bất kỳ hình thức nào. Các nhà đàm phán ở Iran muốn một thỏa thuận nhiều như tôi hoặc hơn thế nữa”, ông Trump nhấn mạnh.

Tehran hiện vẫn chưa lên tiếng về các phát biểu trên của ông Trump. Song, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf trước đó cảnh báo “các chiến lược sai lầm và những quyết định bốc đồng” sẽ gây thiệt hại cho thị trường năng lượng toàn cầu và “tạo ra một vũng lầy không đáy mà các bạn sẽ mắc kẹt trong nhiều năm”.