Mỹ cho rằng nhóm tin tặc Handala là bình phong của cơ quan an ninh Iran. Ảnh: WANA

Hãng thông tấn WANA đưa tin, nhóm Handala khẳng định đã sở hữu dữ liệu của hàng chục nghìn quân nhân Mỹ, gồm cả vai trò công tác lẫn các hoạt động ngoài giờ làm việc. Handala được cho đã gửi tin nhắn trực tiếp cho các lính thủy đánh bộ Mỹ qua ứng dụng WhatsApp, cảnh báo rằng danh tính của họ không còn được giấu kín.

Nhóm này khuyến cáo các quân nhân Mỹ hãy nói lời tạm biệt cuối cùng với gia đình, viện dẫn việc sắp triển khai máy bay không người lái (UAV) “Seyed Majid” (ám chỉ Tướng Seyed Majid Mousavi, Tư lệnh Lực lượng Không quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran). Nhóm này nói quân nhân Mỹ sẽ là mục tiêu của UAV Shahed và các tên lửa Kheybar, Ghadir.

Handala tuyên bố sẽ sớm công bố thông tin chung của mọi binh sĩ thuộc Hải quân Mỹ trong khu vực. Nhóm tin tặc này cho rằng lính Mỹ phải chịu trách nhiệm về cái chết của các học sinh trường Minab, đồng thời thông báo đang theo dõi chặt chẽ mọi động thái của các lực lượng Washington để chuẩn bị cho một cuộc tấn công.

Cơ quan hành pháp Mỹ cáo buộc dù tự nhận là một tổ chức tin tặc độc lập, ủng hộ Palestine nhưng nhóm Handala thực chất là bình phong của cơ quan tình báo và an ninh Iran. Handala đã thực hiện nhiều cuộc tấn công mạng chống Israel và Mỹ kể từ tháng 12/2023 và đã tăng cường nhắm mục tiêu vào Mỹ kể từ khi Mỹ và Israel không kích Iran vào ngày 28/2.

Cuối tháng trước, nhóm Handala tuyên bố đã tấn công mạng vào Giám đốc Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel. Động thái này diễn ra sau khi FBI tịch thu các tên miền của nhóm và tuyên bố treo thưởng 10 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ các thành viên của nhóm tin tặc này.