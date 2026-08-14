Theo WANA, cố vấn Lãnh tụ Tối cao Iran Mohammad Mokhber ngày 13/8 đã cảnh báo về khả năng Iran thay đổi chiến lược quân sự nếu các điều kiện của nước này không được Mỹ đáp ứng, nhấn mạnh rằng động thái này có thể làm thay đổi cán cân quyền lực toàn cầu.

"Lãnh tụ tối cao đã khẳng định lập trưởng rõ ràng, Iran sẽ chuyển sang thế chủ động tấn công nếu các điều kiện của chúng tôi không được đáp ứng. Nếu chúng tôi thực sự làm vậy, cán cân quyền lực toàn cầu chắc chắn sẽ thay đổi", ông Mokhber cho biết.

Ông Mohammad Mokhber, cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran. Ảnh: WANA

Trong tuyên bố của mình, quan chức Iran cũng nhận định rằng Mỹ không đủ khả năng bảo vệ các đồng minh tại Vịnh Ba Tư. "Việc Washington không thể bảo vệ các đồng minh trong khu vực Vịnh Ba Tư đã được chứng minh. Vì vậy, con đường bền vững nhất để thiết lập trật tự khu vực mới là triển khai khuôn khổ kinh tế - an ninh Hormuz một cách độc lập với các cam kết bảo đảm quân sự của Mỹ", ông Mokhber nói.

Ở chiều ngược lại, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 13/8 tuyên bố rằng Washington có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải với Tehran "vô thời hạn". Kể từ khi lệnh phong tỏa có hiệu lực, quân đội Mỹ đã buộc hơn 55 tàu thương mại có ý định vượt rào phải chuyển hướng, trong đó có 3 tàu bị vô hiệu hóa và 2 tàu bị lực lượng Mỹ đổ bộ kiểm tra.

"Hải quân Mỹ có thể duy trì một lệnh phong tỏa Iran vô thời hạn. Chúng tôi sẽ luân phiên các tàu chiến ra vào như từng làm và sẽ tiếp tục thực hiện điều đó. Chúng tôi có đủ nguồn lực", ông Hegseth nhấn mạnh.

Liên quan đến tình hình eo biển Hormuz, 2 tàu chở dầu do Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) vận hành đã bị tấn công khi đi qua tuyến hàng hải này trong tối 13/8, song không có thương vong được ghi nhận.