Theo WANA, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi ngày 13/8 đã chỉ trích chính sách đối ngoại và chiến lược quân sự của Mỹ tại Trung Đông, đồng thời cảnh báo giới lãnh đạo Mỹ không nên dựa vào thông tin tình báo sai lệch.

“Mỹ từ lâu đã đưa ra những tính toán sai lầm do những thất bại về tình báo. Cuộc xung đột với Iran là một ví dụ. Giờ đây, họ còn phải đối diện với một tính toán sai lầm lớn hơn liên quan đến eo biển Hormuz. Thứ tệ hơn cả tin giả là tình báo giả. Hãy cẩn trọng", ông Araghchi cho biết.

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi. Ảnh: WANA

Cùng ngày, ông Hojjatoleslam Hossein Taeb, Tư lệnh Tổ chức Basij bán quân sự, một lực lượng trực thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã tái khẳng định quyền kiểm soát của Tehran đối với eo biển Hormuz.

"Ngày hôm nay, mọi người có thể thấy eo biển Hormuz nằm dưới sự quản lý và kiểm soát của Cộng hòa Hồi giáo Iran và đất nước chúng ta sẽ tiếp tục con đường của mình trong điều kiện hoàn toàn an toàn. Mỹ đã được chứng kiến sức mạnh của chúng ta", ông Taeb nói.

Phát biểu của giới chức Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ đang hoàn toàn kiểm soát eo biển Hormuz. Ông Trump cũng tuyên bố Mỹ sẵn sàng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran nếu nước này tìm cách thay đổi hiện trạng theo bất kỳ cách nào.

Trong thời gian vừa qua, cả Mỹ và Iran đều đưa ra những yêu cầu mới trong các cuộc đàm phán về việc mở cửa eo biển Hormuz, làm dấy lên nhiều nghi ngờ về triển vọng đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài 5 tháng.