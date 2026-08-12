Mỹ - Iran nhất trí gia hạn ngừng bắn. Ảnh: WANA

Hãng tin Anadolu dẫn một nguồn tin nắm rõ tiến trình hòa giải cho biết: "Mỹ và Iran đều đã thông báo với các bên trung gian rằng họ đồng ý gia hạn thời hạn ngừng bắn. Tuy nhiên, hai bên vẫn đang trao đổi thông điệp để thống nhất thời gian gia hạn sẽ kéo dài bao lâu".

Mỹ và Iran đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn do Pakistan làm trung gian vào tháng 4, sau đó ký Bản ghi nhớ (MoU) vào ngày 17/6, mở đường cho các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận cuối cùng. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán sau đó rơi vào bế tắc do bất đồng về các bảo đảm an ninh và quyền tự do hàng hải qua eo biển Hormuz, một trong những tuyến đường biển chiến lược quan trọng nhất đối với thương mại và nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Từ ngày 8/7 đến 24/7, Mỹ và Iran đã tiến hành các đợt tấn công quân sự qua lại. Washington không kích các mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào những gì họ mô tả là các cơ sở và khí tài quân sự của Mỹ tại một số quốc gia Ảrập, gồm Jordan, Bahrain và Kuwait.